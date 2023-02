Varaždinci predstavili pojačanja pred susret s Dinamom. Brodić: Nije mi ovo posebna utakmica

Nakon dva uzastopna poraza protiv Istre 1961 (2-1) te Hajduka (4-1), nogometašima Varaždina slijedi još teži ispit - aktualni prvak i vodeća momčad SuperSport HNL-a Dinamo.

- Iz teže u još težu utakmicu. Znamo što predstavlja Dinamo u hrvatskom nogometu. Riječ je o trenutno najboljoj i najkvalitetnijoj ekipi. Svi igrači pojedinačno, ali i kolektivno moramo biti na maksimumu ako se želimo nadati bodovima - rekao je Mario Kovačević, trener Varaždina čija ekipa je na početku sezone odigrala 1-1 s "plavima", da bi potom izgubila u Maksimiru s 3-1.

- Ne možemo mi igrati zatvoreno, iako bi navijači željeli da osvajamo što više bodova. Ponovno ćemo u susret ući otvorenog garda i nadigravati se s Dinamom - dodao je Kovačević.

U posljednja dva prvenstvena susreta oba pogotka za Varaždince postigao je Fran Brodić, bivši igrač Dinama.

- Idu me golovi u posljednje vrijeme, ali bodovi se pišu. Neće ovo za mene biti posebna utakmica, već kao i svaka druga. Dinamo će sigurno krenuti po sva tri boda, ali moramo biti pametni i koncentrirani - dodao je Brodić.

Trener Kovačević za susret s Dinamom neće moći računati na kartonirane Jelenića i Elezija, dok su svi ostali spremni.

U kadru mogu biti petorica novih igrača koji su pristigli ove zime. Riječ je o Ivanu Šaraniću, Domagoju Drožđeku, Josipu Siliću, Rafi Pereiri i Dmitru Mitrovskom.

- Uspješno smo završili prijelazni rok. Osvježili smo momčad igračima za koje smo procijenili da nam stilom i načinom igre najviše odgovaraju. Treneru smo zaoštrili konkurenciji i očekuje nas uzbudljivo proljeće - rekao je Nikola Šafarić, sportski direktor NK Varaždina.

Prvi je na zimu pristigao Dmitar Mitrovski (24), koji je igrao u Akademiji Pandev, a nastupao je i za lisabonski Sporting.

- Ekipa me baš lijepo prihvatila. Ozljeda je sada iza mene i nadam se što većoj minutaži - rekao je Mitrovski.

Rafa Pereira (21) također je igrao u portugalskoj ligi. On je prošao mlađe uzraste Porta, a zadnji angažman portugalski veznjak imao je u Vitoriji Guimarães.

- U Vitoriji nisam dobivao minutažu koja bi me zadovoljavala. Stigao sam u Varaždin koji ima mnogo mladih igrača i vjerujem da su se razvijati u dobrom smjeru - dodao je Rafa.

U napadu je pristigao Ivan Šaranić (19) koji je u Varaždinu na posudbi iz Dinama. Pojačanje je i vratar Josip Silić (23) koji je od mlađih uzrasnih kategorija pa do seniora branio za Dugopolje, hrvatskog drugoligaša.

- Ovo je sada je jedna više razina. Od ekipe, uvjeta pa do trenera i stručnog stožera - dodao je Silić.

Najzvučnije pojačanje je 26-godišnjak Domagoj Drožđek koji je zadnje dvije sezone proveo u korejskom Busan Iparku.

- Iskustvo iz Koreje izgradilo me kao čovjeka i kao nogometaša. To je neki drugi svijet. Ovdje sam da doprinesem ekipi i klubu. Ambicija nam mora biti ulazak u Europu, jer po svemu mi to možemo - zaključio je Drožđek.

