Umalo su nogometaši Varaždina iskoristili sve čari Kupa i nepostojanja VAR-a, ali Lokosi su ipak pokazali prvoligaški gard i slavili 3-2 (2-1)! Naravno, tu ne treba oduzeti drugoligašu hrabar nastup i dobru igru u većini susreta, ali da je bilo tehnologije, vrlo vjerojatno ne bi imali dva gola na kontu.

Poveli su gosti rano nakon greške domaće obrane. Loptu je iščeprkao Hoxha od Karabatića, ubacio na drugu stativu, a tamo je čekao i lagano pospremio ubačaj Ibrahim Aliyu. U 22. minuti izjednačili su domaći nakon što je Marko Stolnik glavom pospremio ubačaj Igora Postonjskog za slavlje na stadionu Varteksa. Snimka je pokazala da je stoper domaćih bio u zaleđu, ali to su čari ove faze Kupa.

Nedugo nakon toga upravo je Stolnik srušio Aliyua u svom šesnaestercu, a precizan je s 11 metara bio Josip Pivarić. Do poluvremena se rezultat nije mijenjao, a mogao se jer je Stolnik rukom blokirao udarac Hoxhe i poslao ga u korner, ali sudac to nije vidio. U nastavku su prvi zabili domaći i to, opet, iz dvojbene situacije.

Pao je Michele Šego nakon duela s De Haasom, a dojam je da kontakta za najstrožu kaznu i nije bilo. Zabio je Postonjski, ali nije to bilo dovoljno domaćima ni za produžetke jer je nakon minijature u 72. minuti uz pomoć Postonjskog zabio Lukas Kačavenda za prolaz Lokosa u četvrtfinale.

Bilo kako bilo, domaći su nogometaši odigrali jako dobar susret i 'iskoristili čari' Kupa, ali su na kraju ostali 'kratkih rukava'. Trener Mario Kovačević može biti zadovoljan viđenim jer je istaknuo da je fokus na što bržem povratku u 1. HNL, a taj će put nastaviti već ove nedjelje, 31. listopada, kad im u goste dolazi Rudeš. Lokosi u 1. HNL idu u Pulu na dvoboj protiv Istre 1961.