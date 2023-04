Varaždinu bježi Europa, a Tomas je konačno dobio ono što nisu imali prethodni treneri Osijeka

Četvrti prvenstveni susret Varaždina i Osijeka, nakon remija i dva slavlja Varaždina, Osječan su napokon slavili. Rezultat 3:1 vrlo je visok za momčad Stjepana Tomasa, koji je upisao drugu uzastopnu pobjedu otkad je došao na vruću klupu.

Ono što ima Tomas, a nisu imali ni Bjelica ni Poms, a ni Perković. To je Ramon Mierez, koji je u odličnoj golgeterskoj formi. U Tomasovom debiju presudio je Istri, a Varaždincima je postigao dva gola. Načeo ih je već u 3. minuti izbacivši Uratu, pa Ba iz kolosjeka. Zabio je Mierez i treći gol protiv Varaždina u 65. minuti. Majstorski je zahvatio loptu u letu i Zelenika nije imao šanse.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Bik se probudio

Varaždinci s druge strane uopće nisu tako loše izgledali kako rezultat govori. Prije utakmice na zagrijavanju im se ozlijedio Teklić, pa je umjesto njega uletio Elezi. Trener Mario Kovačević izmijenio je formaciju za Osječane. Krenuo je s 3-5-2. Nakon vodećeg gola Miereza imali su Varaždinci dvije vrlo izgledne prilike. Prvo je u 15. Šego sam izbio pred Malenicu, no ovaj ga je pročitao, dok je Elezi u 36. minuti također iz blizine tukao pored vrata.

Kasnije je stigla kazna odnosno, drugi gol Osječana. U 40. minuti Ba je loše reagirao na dubinsku loptu, odnosno Bukvić mu je iščeprkao loptu i sa 16 metara neobranjivo pogodio za 2:0.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U drugom dijelu Kovačević je promijenio formaciju na 4-4-2 i ponovno je njegova momčad bila dominantnija, stvarala prilike, no lopta jednostavno nije htjela u gol.

U gol je ušla tek ona u 77. minuti kad je Šego, koji je bio vrlo raspoložen projurio pred svojih čuvara i dao za Brodića koji nije imao težak zadatak.

- Osijek je bio konkretniji. Ne smijete tako griješiti protiv ekipe kao što je Osijek. Prva dva gola smo im poklonili. Ne mogu reći da moji igrači nisu htjeli. Imali smo dobrih situacija, no takav je bio dan da lopta nije htjela u gol – rekao je Mario Kovačević, trener Varaždina.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sretan zbog drugog uzastopnog slavlja je Stjepan Tomas.

- Zasluženo smo osvojili tri boda. Znali smo da je Varaždin dobra ekipa, no mi smo krenuli odlučno od prve minute. Kad zabiješ gol na samom početku automatski ti je lakše, a kasnije smo pokazali karakter i odlučnost. Kad je Varaždin napadao i stiskao, naše izmjene su odradile dobar posao – dodao je Tomas pod čijim je ravnanjem proigrao Mierez.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kad sam stigao na prvi trening vidio sam u očima igrača jednu ogromnu želju da prekinu negativan niz. Uspjeli smo u tome. Što se tiče Miereza, poznato je koje kvalitete posjeduje i naravno da smo igru malo podredili njemu – ističe Tomas.

Momčad Marija Kovačevića poremetila je ozljeda na zagrijavanju Tonija Teklića, koji se uhvatio za koljeno.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- To nas je nekako poremetilo i onda smo primili taj rani pogodak. No, moji igrači se nisu predavali do kraja. Raduje me što smo napokon uspjeli postići pogodak – dodao je Kovačević čija je momčad tri posljednje utakmice nije osvojili ni boda.

- Šteta da barem nismo uzeli koji bod, no Liga 10 je stvarno kvalitetna. Sada ćemo sve napraviti da ne bi pokvarili našu uspješnu sezonu – zaključio je Kovačević.

Najčitaniji članci