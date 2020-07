Vaso dobio batine pa se smijao: 'Ako vas netko pita, bilo je top'

Crnogorac se nije dobro proveo na FNC-u 3 u Zagrebu, koji ste mogli gledati ekskluzivno na 24sata. Ali i nakon što mu je Ivica Trušček servirao "giljotinu" bio je dobro raspoložen

<p>Crnogorac <strong>Vaso Bakočević</strong> (30) bio je jedna od najvećih zvijezda eventa <strong>Fight Nation Championship 3</strong> koji se u petak održao u zagrebačkoj dvorani American Top Teama. I nije se najbolje proveo.</p><p>"Psihopat" je u glavnoj borbi večeri izgubio od Ivice "Terrora" Truščeka (32) giljotinom u drugoj rundi, a mogao je i prije. Jer hrvatski borac dominirao je tijekom cijelog meča i u revanšu pokazao da je bolji borac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je "Terror" sredio "Psihopata"</strong></p><p>Tražili smo Vasu nakon meča za komentar, ali odmah se pokupio iz ATT-a. Nije išao ni u svlačionicu, nego ravno u hotel. Gdje se javio pratiteljima na Instagramu i pokazao lice devastirano udarcima.</p><p>- Vrhunski je bilo. Ako vas netko pita, bilo je top - rekao je Vaso i nasmijao se u svom stilu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vaso nakon FNC-a 3</strong></p><p>- Bilo je očekivano napeto i teško, umorio sam se od udaranja njega, koliko god to smiješno zvuči! Jednom sam bio u neugodnoj situaciji, ali bio sam u takvoj tisuće puta i izvukao se - rekao je Trušček nakon meča i dodao:</p><p>- Dobio sam giljotinom, za koju je on mislio da ne valja, ali moja je giljotina na svjetskom nivou. Forgy nije štedio na pojasu. Da je kod Vase, bilo bi mi svejedno, a ovako mi je drago da ga je masno platio.</p><p>Prvi put Ivica ga je dobio prije sedam godina na FFC-u, a i u revanšu je potvrdio nadmoć. Kakve su šanse da dođe do trilogije?</p><p>- Neću ga sad prozivati, bolji sam, iskusniji od njega, cijenim ga, volim ga gledati, ali bolji sam borac - rekao je Ivica.</p><p>Vasu, međutim, u kavezu želi drugi Hrvat, <strong>Francisco Croata Barrio</strong> (31), koji je pobijedio Srbina <strong>Aleksandra Jankovića</strong> gušenjem.</p><p>- Dajte mi onog patuljka gore - jasan je bio Barrio nakon pobjede.</p><p><strong>POGLEDAJTE CIJELI EVENT FNC3:</strong></p>