Vaso je vozio poni po Karlovcu, a Bojković napravio pomutnju

Borci su odradili najteži dio posla, službeno vaganje je iza njih i sve je spremno za FNC 6, spektakl slobodne borbe u karlovačkoj Sportskoj dvorani Mladost, večeras od 20 sati. Padova i nije bilo, jedino su Mateo Bolfan i Ivan Sičaja dogovorili meč bez obzira na stanje na vagi.

Uvod u ovaj borilački spektakl bio je podcast na otvorenom, koji možete pogledati na YouTube kanalu 24sata, a najpopularniji regionalni borac, Vaso Bakočević, očekivano je bio najtraženiji. Pozornost je privlačio i preplanuli Zelg Galešić, koji očito odrađuje duple treninge s borcima koje priprema, pa se fino "napucao" za sezonu.

Nasmiješeni Vaso fotografirao se i šalio sa svima koji su mu došli dati podršku, a bicikl jednog fana posebno mu je zapeo za oko. Bio je to starinski poni, na kojem je napravio nekoliko krugova oko paviljona, dok se vlasnik FNC-a Dražen Forgač samo nadao da Vaso ne padne pa da ne dođe do još jednog iznenadnog otkazivanja.

Nasreću, ništa od toga, a nakon što je ekipa iz Fight Companyja otišla u hotel, a vrijedni Zagorci iz produkcije pospremali stvari, deset mladića stiglo je fotografirati se s Vasom, ali bili su razočarani kad su shvatili da su stigli prekasno... Nakon svega sjeli smo u jedan kafić u centru grada i naručili pivo, koje je najveći gradski brend, ali smo ostali razočarani kad su rekli da - nemaju.

Službeno vaganje u potkrovlju hotela bilo je poprilično vruće, a mnogi su borci došli 20 minuta prije početka, pa su imali i dodatnu "saunu". Dok su Ivan Vitasović i Oli Thompson, koji će se boriti za inauguralnu titulu prvaka, pili kavu jer su znali da su sigurni, neki su došli presigurni pa su se morali "skidati do kraja". Dogodilo se to Patriku Čeliću, koji je na kraju ipak bio točan s 81 kg, a njegov protivnik imao je čak 600 grama više pri prvom stajanju na vagu, ali se uspio "iscijediti do kraja" i proći.

Uobičajeno je da je Psihopat kirurški precizan što se tiče samog vaganja. Tako je bilo i ovaj put, a njegov protivnik, Kiril Medvedovski, također je bio unutar granice od 77,5 kg. Dečki iz UFK Novi Zagreb zaboravili su da je na rasporedu "produljeni vikend", pa su umalo zakasnili na vagu, a kad smo mislili da je sve gotovo, stigao je - Marko Bojković. Zbog nedavne operacije koljena ne može se još boriti, ali to žarko želi.

- Icko, a što kažeš da objavimo fotku s vaganja, nek ljudi misle da se borim - rekao je svom treneru Ivanu Đorđeviću pa to i učinio.

A onda su počele stizati poruke na sve službene kanale FNC-a o tome protiv koga se Marko bori i kad to misle najaviti. Tek mu je 20 godina, ali ubrzo je shvatio kako marketing funkcionira...

