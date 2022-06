PRIJENOS UŽIVO Vaganje uoči novog MMA spektakla - FNC 6

Odbrojavamo još sitno do novog spektakla u organizaciji Fight Nation Championshipa koji će se održati u Karlovcu 17. svibnja! Dan uoči priredbe koju predvode Vitasović i Thompson, borci će odraditi ceremonijalno vaganje koje ovdje možete gledati uživo s početkom u 20 sati.

GLEDAJTE UŽIVO:

Ulaznice za priredbu su dostupne putem sustava Eventim, a prijenos PPV-a će ponovno biti dostupan putem '24sataPLUS+' sadržaja.

FNC 6 - PPV

+93kg Ivan Vitasović vs Oli Thompson

+93kg Satoshi Ishi vs Charlie Milner

-75kg Vaso Bakočević vs Kiril Medvedovski catchweight

-81kg Patrik Čelić vs Stanislav Krofak catchweight

-93kg Vladimir Filipović vs Vlado Neferanović

Prelimsi (YouTube kanal 24sata)

-61kg Adriana Vuković vs Kethylen Rothenburg

-84kg Ilija Brkan vs Marin Mikulić

-66kg Mateo Bolfan vs Ivan Sičaja

+93kg Matija Vuković vs Milenko Stamatović

