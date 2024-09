Vaterpolisti su europski prvaci! Uz brojne otkaze i Covid uspjeli smo osvojiti Europsko prvenstvo

Nevjerojatan uspjeh, još ni sami nismo svjesni što smo napravili. Krenuli smo skromno i ponizno, imali smo toliko poteškoća vezanih uz ozljede, operacije, otkaze i Covid, a na kraju smo postali prva juniorska generacija koja je osvojila Europsko prvenstvo, kaže nam presretni izbornik Zoran Bajić

Hrvatska ne mora brinuti za budućnost. Mlade snage našeg vaterpola oduševile su u bugarskom Burgasu, pobjedom nad Crnom Gorom (7-7; 10-8 na peterce) postali su europski prvaci do 19 godina. Kapa do poda.

- Kažem, imali smo puno problema tijekom priprema, radili smo na kapaljku, čekali jedni druge, trenirali i liječili se. Kao da nas je to sve dodatno zbližilo, zbili smo redove i počeli još više vjerovati u sebe. Već na turniru u mađarskom Szegedu sve je to dobro izgledalo, bilo je jasno da sve što radimo ima smisla - opisuje nam Bajić pa nastavlja:

- Dečki su mjesec i pol trenirali fantastično, odgovorili svim mojim zahtjevima. Krenuli smo od nule, radili sustavno i ozbiljno. A bilo je tu svakakvih obveza, igrači su imali i maturu... Ma o ovome treba knjigu napisati. A kako je vrijeme prolazilo, mi smo postajali sve bolji, provedeni dani bivali su nam sve ljepši.

Foto: Nikola Krstic

Spomenuli ste i probleme s otkazima, zar i toga ima već u juniorskim danima?

- Nažalost, bilo je i toga! Ne želim ništa tajiti, nije me sramota i o tome govoriti. OK, to sad nakon ovakvog uspjeha ne smije biti glavna tema, ali neki su nam otkazali na pola priprema!

'Bio sam spreman na kupanje u bazenu'

Vratimo se ljepšim temama, kakva je bila proslava naslova?

- Baš kakva i treba biti. Bili smo u jednom restoranu na pristaništu Crnog mora, nešto smo popili i pojeli, sve je bilo skromno i diskretno, u skladu s našim mogućnostima. Pjevalo se i plesalo, sasvim ugodno druženje. Ma najvažnije da nitko tijekom noći nije imao problema s bugarskom policijom, a nitko nije ni završio u bolnici, ha, ha. Svi smo zdravi i sretni.

I vi ste nakon finalne utakmice završili u bazenu...

- Da, netko me gurnuo, ali bio sam spreman na to! Toliko sam bio uvjeren da ćemo slaviti na peterce da sam prije njihova izvođenja skinuo tenisice. Vjerovao sam u svoje dečke na čelu s golmanom i kapetanom Čubranićem. Rekao sam im prije utakmice: 'Više nismo na obroncima Rima nego smo debelo u samom gradu. A red je da i nogom otvorimo vrata i tako uđemo kod pape'.

Foto: Aniko Kovacs

U našem autobusu često su se čule i hrvatske domoljubne pjesme...

- Malo sam drukčiji od mojih momaka, ja više volim da je prije utakmice fokus na zadatke koji su im podijeljeni. Ali razumijem ih, znam da se oni vole dodatno motivirati uz te domoljubne pjesme, to je sasvim normalno. Poslije utakmice bilo mi je sjajno slušati dečke kako pjevaju, ali sam im poručio kako je jasno da nitko od njih neće živjeti od pjevanja, ha, ha. Neka se drže vaterpola.

'Trojica su spremna za seniorsku vrstu'

Hrvatska je vaterpolo godinu završila na čudesan način...

- Hrvatska nikad u ovoj kategoriji nije osvojila zlato, pamtimo tek dva srebra iz 1994. i 2004. godine. Ponosan sam što smo baš mi prvi stigli do takvog uspjeha, pa neka drugi nastave našim putem. Ovo je sjajna godina za hrvatski vaterpolo, dugo pratim sport, ali ne sjećam se primjera da je neka reprezentacija u osam mjeseci osvojila tri velika odličja (zlato i dva srebra) kao naši seniori. A mi smo dokazali da 'barakude' imaju dostojne nasljednike.

Koga od ovih vaterpolskih junaka uskoro možemo očekivati i u ozbiljnim seniorskim vodama?

- Nezahvalno je govoriti o imenima, ali u ovoj grupi momaka već sad imamo tri igrača koji bi, da se nitko ne naljuti, vrlo brzo mogli u pogon seniorske reprezentacije. I biti na nekom širem popisu 'barakuda'. A to je i u skladu s politikom Hrvatskog vaterpolskog saveza. Čubranić je najbolji golman Europskog prvenstva, Pavlić najbolji strijelac ovog turnira, a tu je i 'mali' centar Tončinić. Ti su dečki budućnost hrvatskog vaterpola - završio je Bajić. 

Foto: Nikola Krstic

Rezultati u Burgasu

1. kolo: Hrvatska - Mađarske 9-10

2. kolo: Hrvatska - Španjolska 11-9

3. kolo: Hrvatska - Crna Gora 8-7

Osmina finala: Hrvatska - Turska 14-7

Četvrtfinale: Hrvatska - Grčka 11-10

Polufinale: Hrvatska - Španjolska 14-10

Finale: Hrvatska - Crna Gora 7-7 (10-8 na peterce).

Zlatni juniori

Za Hrvatsku su u Burgasu nastupali golmani Mauro Ivan Čubranić i Jakov Ćosić te igrači Mauro Prkoča, Duje Cuzzi, Maro Sušić, Dominik Obuljen, Gabrijel Burburan, Ivuša Burđelez, Šime Žilić, Amar Fajković, Luka Penava, Viktor Tončinić, Vlaho Pavlić, Ante Jerković i Duje Katunarić.