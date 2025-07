Vaterpolisti u Hrvatskoj mogu živjeti od vaterpola, ali žene ne! Njih tek treba zadržati u bazenu

Prvo pa 13. Prvo Svjetsko prvenstvo za hrvatske vaterpolistice i 13. mjesto. 'Barakudice' su na debitantskom mundijalu izvukle maksimum, u ždrijebu koji im nije bio baš naklonjen. Da im je donio bilo kojeg drugog protivnika iz treće jakosne skupine, a ne Japan, lako je moguće da bi danas bile između 9. i 12. mjesta na svijetu.

No, i konačno 13. ima težinu, vrijednost, zaslužuje svakako pljesak. Donedavno je nastup na svjetskom prvenstvu za ovu reprezentaciju bio samo divan san. Hrvatska je, štoviše, a to ćemo naglašavati i dalje, u Singapuru nastupila s juniorskom reprezentacijom, uvjerljivo najmlađom ekipom. Jedine dvije djevojke koje imaju više od 20 godina su kapetanica Matea Skelin (27) i druga golmanica Natasha Trojan Jimenez (24). Ostale djevojke su školarke, studentice... Najmlađa Neli Janković, koja je u povijesnoj pobjedi protiv JAR-a, zabila četiri gola, još je 15-godišnjakinja!

Foto: Anniko Kovacs/HVS

Ako se pitate, dobro, pa zašto igramo s juniorkama? Odgovor je - nemamo boljih. Ili imamo, ali te djevojke više ne igraju vaterpolo. To je razlog zbog kojeg je Hrvatska na velikim natjecanjima u pravilu najmlađa reprezentacija.

Dvanaest od 15 djevojaka iz Singapura za tri će tjedna u Brazilu igrati na Svjetskom prvenstvu do 20 godina. Singapur je bio, zapravo, idealna priprema za ono što će ove cure tražiti u Južnoj Americi. Ne, nećemo napisati da je to medalja, iako svatko ima pravo sanjati, ali ova je generacija, najbolja koju smo ikad imali, prošle godine na Europskom prvenstvu do 19 godina osvojila četvrto mjesto. Za jedan gol izgubila je u polufinalu od Španjolske.

Ključan zadatak svih hrvatskom vaterpolu sad je da ove djevojke zadrži u vaterpolu. U Hrvatskoj od ovog sporta muškarci mogu živjeti, ali žene... Nema šanse! Stoga, gotovo sve koje dobiju fakultetsku diplomu ili posao, u pravilu se ostave vaterpolske karijere. Učinila je to nedavno liječnica Kiara Brnetić (26), fizičarka Lucia Buljac (25)...

Foto: Anniko Kovacs/HVS

Hrvatska ima šest ženskih klubova, Mladost i Jadran daleko su iznad svih i, ukratko, nemaju s kime igrati. Voljeli bismo da mislimo drugačije, ali teško da će i imati u bližoj budućnosti. Stoga, zasad se kao jedina mogućnost da ove djevojke ostanu u vaterpolu čini odlazak u inozemstvo, no nije ni jednostavno doći do najboljih svjetskih liga poput španjolske, mađarske, grčke, nizozemske, u kojima se i može nešto zaraditi. Zasad jedina igračica u inozemstvu je Natasha Trojan, koja igra u Španjolskoj jer se i rodila u Kataloniji te je nedavno osvojila i Ligu prvakinja sa St. Andreuom. Jelena Butić imala je inozemnih ponuda, no izabrala je odlazak na koledž u SAD (Arizona). Opet, nešto nam govori da će vrlo brzo neke od Hrvatica, poput najbolje naše igračice na SP-u Ive Rožić, zaigrati u inozemstvu i stvoriti profesionalnu karijeru.