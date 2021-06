Dojmovi su super, nije bilo lagano. Ali što se moje igre tiče moglo je to bolje. Nije ti svejedno kad ovako mladi igrač nastupi za A reprezentaciju, ali suigrači su mi mnogo olakšali posao, započeo je za HNS-ov podcast 'Vatrena #obitelj' Joško Gvardiol (19) koji je u porazu protiv Belgije (1-0) odigrao prve minute u dresu 'vatrenih'.

- Mislio sam na TV-u da je to preuveličano, ali kad ti sa 100 kg stavi ruku na tebe, nije ti svejedno. Na klupi sjedimo, Badelj, Oršić, Brekalo i ja i kaže Brekalo 'Lukaku samo u glavi ima 20 kila', a Badelj kaže 'ma ima samo u zubu' - objasnio je Joško kako je izgledao susret sa stasitim Romeluom Lukakuom.

Nakon utakmice protiv Belgije reprezentativci su imali 'cheat day', odnosno jeli namirnice koje inače nisu na meniju ni zdrave, otkrio je kuhar Tomica Đukić i dodao da su svi meniji za Euro već poslani po hotelima, odnosno da će 'vatreni' imati svježe namirnice na raspolaganju. Bit će tu dosta salata, između obroka orašastih plodova i suhog voća te naravno, zdravih ugljikohidrata te ribe i mesa.

- Kao mali sanjao sam da postanem kuhar. Uvijek sam se moto u kuhinji oko mame, čak sam i do prije par godina razmišljao o tome da bi bio slastičar, ali eto - otkrio je Gvardiol i osvrnuo se na obiteljski posao i svoje kulinarsko umijeće:

- Tata je iz Novigrada kraj Zadra i imaju ribarnicu na Dolcu pa sam odmalena u ribi i preko glave mi je, ali ne razumijem se u ribe.Znam skuhati nešto najjednostavnije, tjesteninu, jaja, tek toliko da smanjim neku glad dok se roditelji ne vrate s posla

- Uveli smo pravilo da za ručak i večeru nema korištenja mobitela, mislim da moramo poštovati hranu koju jedemo, ali i da imamo i međusobnu konverzaciju što puno olakšava nama mlađima sad na ovom početku

Između Severine i Lidije Bačić, Joško je odabrao Lidiju Bačić, a voditelj Marko Cvijanović ustanovio je da je to zbog boljeg glasa. A za razliku od njih, Joško i, kako sam kaže, nije glazbeno nadaren.

- Imao sam jednu tamburicu u ormaru na kojoj je bila puknuta žica. I ja sam to svirao, nisu ni žice bile zategnute, a mislio sam da ta puknuta žica mora tako biti. Ali, ne ide mi ni sviranje ni pjevanje. Dok sam odrastao sam slušao što i sestre, znači neku stranu muziku. Danas se sluša sve i svašta, okružen si muzikom od kluba, preko društva do reprezentacije, sad slušam sve po malo - objašnjava mladi stoper.

Trener Poldrugač imao 'proročanstvo'

Odrastao je na Srednjacima, a nikad ne zaboravlja zahvaliti roditeljima što je danas dogurao do najviše razine.

- Išao sam tamo u osnovnu i nije bilo lako jer sam se dosta rano počeo baviti nogometom. Trebalo je puno volje, strpljenja i ljubavi od tate koji me poslije škole stalno vozio na trening i samo mu mogu zahvaliti. Kad sam se uključio u seniorski nogomet odmah sam počeo sazrijevati jer sam okružen takvim ljudima - govori Joško koji je odrastao s dvije sestre:

- Uvijek je bila priča slobodno ti meni možeš reći ako imaš kakvu simpatiju da ti pomognem, a ja sam mislio 'pa seko ne bi ti to rekao ni mrtav' - nasmijao se Joško.

A od malih je nogu trebalo usklađivati trening i školu što nije bilo lako.

- Ne sjećam se toliko osnovne škole, ali mislim da sam to odradio kako spada. Dok u srednjoj, išao sam u prometnu školu gdje je društvo malo 'divlje'. A što se tiče ocjena, bila je to čvrsta četvorka, ali bilo je to teško uskladiti nogomet i školu. Da se ne lažemo, škola je izlazila u susret, možda ne i dovoljno, ali kako je - tako je.

S vremenom je Joško odrastao i stasao kao čovjek i nogometaš te se ugledao na neke zvijezde protiv kojih bi mogao i zaigrati.

- Odmalena sam obožavao Messija jer nisam mogao vjerovati što radi na lopti kao i dan danas, a kasnije kad sam se našao na poziciji stopera, to su Ramos i van Dijk.

Dalibor Poldrugač bio je Joškov trener u mlađim selekcijama, a svojevremeno je rekao da 'ako Gvardiol s 21 godinom ne bude A reprezentativac, svi ljudi koji su sudjelovali u procesu i razvoju trebaju završiti u zatvoru'.

- Krećemo za Hrvatsku i on mi šalje poruku i čestita mi. Razmišljao sam hoću li ga pitati za to kako je to rekao, razmišljao je li to rekao radi reda, ali eto. Svaka mu čast, čovjek je to rekao kad sam bio kadet. Rekao sam mu 'treneru što vam je, pa nisam došao u mladu reprezentaciju još, kamoli A' - objašnjava Joško pa nastavlja:

- Nikad se nisam žalio treneru na poziciju, ali kad me stavio s lijevog beka na stopera, vidjelo se po mom izrazu tijela da se ne slažem s tom odlukom. Onda sam zvao menadžera pa je on došao u klub, a trener mu je objasnio da ako ostanem na stoperu da bi mogao danas-sutra biti od vrhunskih stopera. Dolazim na sljedeći trening, trči se u krug, a mene trener zove da popričamo. I on mi je rekao da vidi moje predispozicije i da mogu biti bolji stoper, a mislim da je menadžer i danas dužan treneru neki ručak.

Želje su Liverpool i Premiership

Poldrugač nije promašio, a Gvardiol je i ranije završio u A reprezentaciji. Od dečka s kvarta do novog igrača RB Leipziga, ali i miljenika navijača Dinama došao je vrlo brzo, no, slava mu nije 'udarila u glavu'. A pravi prijatelji prate ga kroz cijeli život.

- Meni to iskreno nije neka slava, ne obazirem se na to i to mi je posao koji volim raditi. Nadam se da ću i u budućnosti biti u reprezentaciji što moram dokazati igrama, a za ostalo u klubu ćemo lako. I dalje je tu ekipa iz osnovne škole, imam i dva-tri prijatelja iz vrtića. Mislim da su uvijek tu uz mene i da me nikad ne bi izdali te da nemaju loše namjere prema meni.

Tek mu je 19 godina, ali otkrio je koga je dosad bilo najteže čuvati.

- Šutalo i ja smo bili stoperski par protiv Manchester Cityja u juniorskoj Ligi prvaka, a u napadu je bio dečko od 170 cm. I strašno nas je namučio, nama stasitima i nije toliko jednostavno stalno izlaziti na igrača pa se vraćati u liniju, on već traži dubinu. Iako nije bio fizički jak, bio je težak za čuvati - jasan je Joško.

Svatko od nas ima najdraži klub iz inozemstva, pa tako i Joško. Pitanje je gdje bi volio zaigrati?

- U Liverpoolu. Od malih nogu sam s tatom gledao utakmice Liverpoola i kako sam odrastao samo oni. Kad sam se ozbiljnije uhvatio nogometa počeo sam ih pratiti, a svakako mi je želja Premiership i Liverpool - zaključio je Gvardiol.