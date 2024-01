Gvardiol među elitom: 'Teško je vjerovati koliko je inteligentan'

Joško Gvardiol (21) uvršten je među petoricu najboljih mladih nogometaša na svijetu prema izboru popularnog britanskog portala Give me Sports.

Britanski portal stavio je Realovog Judea Bellinghama na prvo mjesto, a senzacionalni Englez osvojio je i nagradu Golden Boy za 2023. godinu. Iza njega je suigrač iz Real Madrida i francuski reprezentativac Eduardo Camavinga, a ispred Gvardiola su još Jamal Musiala i Pedri.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Gvardiol je krajem 2022. osvojio broncu s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2022. godine, pa srebro na završnici Lige nacija. Prošlo ljeto ostvario je najveći transfer jednog stopera u povijesti, za 92 milijuna eura prešao je iz RB Leipziga u Manchester City.

- City nije bio toliko dominantan u engleskom nogometu ove sezone, no Gvardiol je bio sila. Usto, vodio je prošle zime Hrvatsku do svjetske bronce. Ima tek 21 godinu i teško je povjerovati kolika je njegova nogometna inteligencija. On je elitan branič, snažan na lopti i svejedno mu je igra li stopera ili lijevog beka. Napadači u Premier ligi imaju težak zadatak kad se nađu nasuprot njemu

Najbolji igrači svijeta do 21 godine