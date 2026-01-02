'Vatreni' je gestom oduševio svog trenera: 'Biološki je mlađi'

Hrvatski reprezentativni napadač, koji je nastupao i za talijanske klubove Crotone i Sampdoriju, najbolji je strijelac španjolskog prvoligaša Osasune s 8 golova u 18 ovosezonskih utakmica. U subotu bi u susretu s Athletic Bilbaom trebao nastupiti 198. put čime će postati stranac s najviše nastupa u povijesti kluba iz Pamplone.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

- Ante je radoholičar. Prvi dolazi u centar za treniranje, a zadnji izlazi iz njega. On je primjer drugima. Ima 34 godine, ali je biološki puno mlađi.

Budimirova dva gola Real Sociedadu

U Pamplonu je ljetos došao 40-godišnji talijanski trener Alessio Lisci. Zamijenio je Vicentea Morena koji je odlučio napustiti Osasunu nakon što ju je ostavio na devetom mjestu ljestvice.

- Ovdje me svi podržavaju, uključujući i navijače, komentirao je trener kluba iz Pamplone.

Osasuna se nalazi na 12. mjestu španjolskog prvenstva. Talijan kaže da je ekipa u prvom dijelu sezone prošla kroz teške trenutke uzrokovane ozljedama važnih igrača i nepravednim porazima, ali da je općenito gledano to bilo dobro razdoblje.

- Još nismo dostigli svoj puni potencijal. Osasuna je jedan od najstabilnijih klubova u Španjolskoj".

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Rimljanin je došao u Španjolsku s 25 godina nakon što je kratko bio u podmlatku Lazija. Prošle sezone je s drugoligašem Mirandesom stigao do finala doigravanja za ulazak u La Ligu gdje je izgubio od Real Ovieda.

Upitan je zanima li ga treniranje nekog kluba u Italiji i odgovorio je kako klub mora imati kvalitetan projekt te da mu se da dovoljno vremena za posložiti momčad.

- Meni bi trebao jedan jasan projekt, klub koji vjeruje treneru i koji nije pod pritiskom ako odmah nema dobrih rezultata.