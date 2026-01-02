Obavijesti

Sport

Komentari 1
LIJEPE RIJEČI

'Vatreni' je gestom oduševio svog trenera: 'Biološki je mlađi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
'Vatreni' je gestom oduševio svog trenera: 'Biološki je mlađi'
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ante Budimir najbolji je strijelac u povijesti Osasune sa 79 zabijenih golova, a koliko klubu znači spomenuo je u zadnjem obraćanju javnosti trener kluba Alessio Lisci koji je za 'vatrenog' imao samo riječi hvale

Hrvatski reprezentativni napadač, koji je nastupao i za talijanske klubove Crotone i Sampdoriju, najbolji je strijelac španjolskog prvoligaša Osasune s 8 golova u 18 ovosezonskih utakmica. U subotu bi u susretu s Athletic Bilbaom trebao nastupiti 198. put čime će postati stranac s najviše nastupa u povijesti kluba iz Pamplone.

LaLiga - Real Madrid v Osasuna
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

- Ante je radoholičar. Prvi dolazi u centar za treniranje, a zadnji izlazi iz njega. On je primjer drugima. Ima 34 godine, ali je biološki puno mlađi.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Budimirova dva gola Real Sociedadu 01:37
Budimirova dva gola Real Sociedadu | Video: C.A. Osasuna

U Pamplonu je ljetos došao 40-godišnji talijanski trener Alessio Lisci. Zamijenio je Vicentea Morena koji je odlučio napustiti Osasunu nakon što ju je ostavio na devetom mjestu ljestvice.

- Ovdje me svi podržavaju, uključujući i navijače, komentirao je trener kluba iz Pamplone. 

Osasuna se nalazi na 12. mjestu španjolskog prvenstva. Talijan kaže da je ekipa u prvom dijelu sezone prošla kroz teške trenutke uzrokovane ozljedama važnih igrača i nepravednim porazima, ali da je općenito gledano to bilo dobro razdoblje.

- Još nismo dostigli svoj puni potencijal. Osasuna je jedan od najstabilnijih klubova u Španjolskoj".

LaLiga - Atletico Madrid v Osasuna
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Rimljanin je došao u Španjolsku s 25 godina nakon što je kratko bio u podmlatku Lazija. Prošle sezone je s drugoligašem Mirandesom stigao do finala doigravanja za ulazak u La Ligu gdje je izgubio od Real Ovieda. 

Upitan je zanima li ga treniranje nekog kluba u Italiji i odgovorio je kako klub mora imati kvalitetan projekt te da mu se da dovoljno vremena za posložiti momčad.

- Meni bi trebao jedan jasan projekt, klub koji vjeruje treneru i koji nije pod pritiskom ako odmah nema dobrih rezultata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dva pojačanja Osijeka dolaze iz poljskog Lodza

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu
RAZVODE SE

FOTO O, Ana! Bastianu neće biti svejedno kada je vidi ovakvu

Prema pisanju Nijemaca, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu. Također, vodit će se parnica i oko skrbništva nad djecom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026