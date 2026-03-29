'Vatreni' koji lovi Dalićevo povjerenje spreman za susret s Brazilom: Svatko se bori za sebe

Hrvatski nogometni branič Ivan Smolčić, koji želi izboriti mjesto u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo, oporavio se od viroze zbog koje je propustio utakmicu s Kolumbijom te se nada nastupu protiv Brazila.

- Nadam se. Imao sam laganu virozu, nisam bio pravi dan-dva, pa sam propustio trening, a onda je odmah došla utakmica s Kolumbijom gdje nisam dobio priliku - rekao je u nedjelju hrvatskim novinarima u hotelu u centru američkog grada Orlanda, gdje boravi reprezentacija

- Sada sam potpuno zdrav i spreman. Nadam se da ću igrati. Vidjet ćemo što će izbornik odlučiti - rekao je 25-godišnji branič.

Hrvatska će u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu, igrati prijateljsku utakmicu s Brazilom. Prije tri dana je na istom stadionu pobijedila Kolumbiju sa 2-1.

Smolčić je ranije, igrajući za talijanskog prvoligaša Como, čuvao brazilskog igrača Wesleya iz Rome, ali on zbog ozljede zadobivene u utakmici s Francuskom neće nastupiti protiv Hrvatske. Otpao je zbog ozljede i Barcelonin napadač Raphinga, a Vinicius Junior je u subotu propustio trening.

- Bez obzira na to, imaju dovoljno kvalitetnih igrača. Svi Brazilci su ekstremno jaki. Spreman sam stoga za najteže - poručio je Smolčić koji je u rujnu debitirao za Hrvatsku u kvalifikacijskoj utakmici s Farskim Otocima kada je odigrao deset minuta.

Izbornik Zlatko Dalić je u subotu rekao da računa na 26 igrača okupljenih u Orlandu, ali i na povratak ozlijeđenih Joška Gvardiola i Matea Kovačića, koji se oporavljaju u Manchester Citiju. Od tih ukupno 28 igrača, dvojica će morati otpasti s konačnog popisa putnika za Svjetsko prvenstvo.

- Naravno, svatko se bori za sebe, a ja hvala Bogu imam priliku biti tu - rekao je Smolčić, vidno dobro raspoložen. Hrvatska se u Orlandu priprema za Svjetsko prvenstvo, a prije puta na SP će odigrati još s Belgijom i Slovenijom.

- Vidjet ćemo što će biti za dva-tri mjeseca. Istina je da možda nisam imao priliku puno se pokazati, odnosno nisam imao veliku minutažu, ali nije me strah. Znam koliko i što mogu, dajem u svom klubu puno. Ondje igram na dobroj razini - objasnio je.

Smolčić, sa 23 nastupa za četvrtoplasirani Como u talijanskom prvenstvu, volio bi igrati protiv Brazila.

- Svakome je san igrati protiv Brazila. Taj dres je i lijep, a kao protivnik je uvijek atraktivan. Znamo koliko su kvalitetni pa bih volio igrati, naravno - izjavio je.

Na pitanje kako mu se čini novi hrvatski dres odgovorio je: "Meni je svaki hrvatski dres najljepši," dodavši kako je svejedno kakav je dizajn dresa kada je na njemu hrvatski grb.

Smolčić smatra da je "Brazil možda malo poljuljan" nakon poraza 1-2 od Francuske u prijateljskoj utakmicu u Bostonu, ali bez obzira kakva situacija bila ondje kaže da je "Hrvatska u dobrom momentu".

- Možemo igrati sa svakime. Ići ćemo vjerojatno u nadigravanje, ali mi to možemo jer smo dovoljno kvalitetni. U sredini imamo možda veću kvalitetu od Brazila pa me ne bi čudilo da imamo i veći posjed lopte - rekao je.

- Ali bit će to otvorena utakmica pa neka bolji pobjedi - zaključio je.

U međuvremenu igrači se druže u hotelu, razgovaraju prilikom odlaska na treninge, a malo su stigli obići centar u kojem se nalaze. To je bila prilika Smolčiću da upozna ostale reprezentativce budući da je bivšeg igrača Rijeke izbornik Zlatko Dalić tek nedavno počeo pozivati.

- U avionu dok smo putovali, ali i ovdje u Orlandu upoznao sam pomalo svakoga. Preispituješ kakva ti je liga, država, hrana… Stignemo se stvarno upoznati, a dečki su uistinu odlični - rekao je.

- Pričaš na svom jeziku pa je lakše. U početku budeš, ajmo reći sramežljiviji, ali onda biva sve lakše i opuštenije. Tijekom ciklusa od deset dana stigneš sa svakim popričati i pomalo upoznati svakoga. Dečki su odlični - dodao je.

Smolčić, međutim, itekako poznaje Martina Baturinu jer s 23-godišnjim veznjakom igra u Comu.

- U početku je imao svojih problema - podsjetio je na Baturininu manju minutužu u prvom dijelu sezone. Od sredine siječnja vratio se u udarnu postavu.

- Vratio se i igra odličan nogomet. Neki dan kada je ušao pokazao je samopouzdanje, da je to onaj stari Martin, čak i bolji nego što je bio - istaknuo je Smolčić.

U trenutku kada mu je bilo teško najviše je pričao sa Smolčićem.

- Pokušavao sam mu dati do znanja da je to tako u nogometu, da ne može sve biti bajno kako on to zamišlja, ali eto, vratio se na tu bajnu priču - rekao je hrvatski branič.