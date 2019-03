'Vatreni' otišli za Budimpeštu: 'Potrošili smo se protiv Azera'

Nakon pobjede nad Azerbajdžanom, hrvatska nogometna reprezentacija je na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem otputovala u Budimpeštu gdje će Vatreni u nedjelju igrati drugo kolo kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Mađarske.

- Nakon prospavane noći, još razmišljam o utakmici. Bila je jako teška, ali strpljivo smo gradili pobjedu. Malo smo se više potrošili, sad će nam se vratiti Rebić i Brozović. Vraća se i Lovren, bit ćemo jači. Bit će nam jako teško, na njihovom vrućem terenu pred 22 tisuće ljudi.

Sjajna vijest za Dalića je to što su Rebić i Brozović spremni te će gotovo sigurno započeti utakmicu protiv Mađara u Groupama Areni. Njih dvojica mali su sitne ozljede prije par tjedana, no sve je uspješno sanirano.

- Rebić i Broz su sigurni, ovako smo ih sačuvali i oni će sigurno počeci protiv Mađara. Kratko smo spavali, ali tako je to u vrhunskom nogometu. Moramo se prilagoditi, mi i Mađari smo u istoj situaciji.

Mađarska je izgubila od Slovačke u prvom kolu sa 2-0, no izbornik smatra kako njegovi momci moraju oprezno uči u utakmicu, jer kako svi znamo, Hrvatska je nakon srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji postala lovina i ona je ta momčad protiv koje se druge ekipe brane.

- Mi smo favoriti, kako god da se postavimo. Svi će kod nas tražiti bodove, mi smo ipak viceprvaci svijeta. Znamo svoje mogućnosti, mi smo sa 4 debitanta pobijedili Azere. Svi znaju igrati nogomet, kad ne igraš sjajno, samo oni strpljivi dobivaju. Tako moramo igrati i u nedjelju - zaključio je Dalić.

Izbornik nije ništa govorio u vezi Jedvaja koji je i dalje upitan za Mađare, no čini se da će ga liječnički tim osposobiti za tu utakmicu i trebao bi zaigrati na desnom boku. No, ako se to i ne dogodi, kao zapeta puška na klupi čeka Karlo Bartolec koji je i jedini igrač u repki kojem je desni bek prirodna pozicija.

Hrvatska i Mađarska igraju u nedjelju u 18 sati. Koliko je Hrvatska popularna u susjednoj zemlji govori podatak da su sve ulaznice rasprodane u dva dana. Susjedi jedva čekaju vidjeti svjetske viceprvake, a tamo će i Vatreni imati podršku jer bi na stadionu u Budimpešti trebalo biti oko 1500 Hrvata.

Predivna Groupama Arena ima kapacitet od 22 tisuće sjedećih mjesta, a otvorena je 2014. godine. Na njoj svoje utakmice igra Ferencvaroš...