Stanišić: Autsajder sam cijeli život, pitam se zašto je tako. Ivanušec: Sjajno je opet biti tu

Sjajni uvjeti i krcate tribine na treninzima dočekali su Hrvatsku u Dugopolju. 'Vatreni' se tamo pripremaju za prvo kolo kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će u subotu igrati protiv Walesa.

Svaki dan su novinarima na raspolaganju dvojica igrača, a ovaj put je izbor pao na Josipa Stanišića i Luku Ivanušeca, povratnika u reprezentaciju.

'Iskoristio sam priliku pored teške konkurencije'

Stanišić igra sjajno u Bayernu u posljednje vrijeme, a konkurent u reprezentaciji za poziciju desnog beka mu je Josip Juranović.

- Konkurenti smo, ali smo dobre kolege. Slažem se sa svima, pogotovo s Jurom. Ne mogu reći da se ljutimo jedan na drugog. Pokazali smo do sada da obojica imamo kvalitetu. Tu smo da pomažemo reprezentaciji. Naravno da bih volio igrati sad protiv Walesa i Turske, to će se vidjeti. Bitno je da smo tu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Wales je zadnjih deset utakmica dobio samo Ukrajinu, nisu na SP-u napravili ništa. Prvi put su bez Balea, otpao je Davies.

- Nekoliko igrača se umirovilo, ali to je šansa drugima da se pokažu. Neće biti ništa lakše igrati protiv njih nego do sada. Favoriti smo, ali moramo dati sve od sebe - rekao je Stanišić.

Kada je Joao Cancelo došao u Bayern, činilo se da ćete pasti u drugi plan. No, nekoliko puta ste startali ispred njega, imali ste veliku minutažu.

- Imam veliko samopouzdanje u sebe, to je tako kada igraš nekoliko utakmica zaredom. Kada sam čuo da će doći Cancelo, znao sam da će biti teže za mene. I prije sam imao veliku konkurenciju pa mi to nije bio neki stres. Sretan sam što sam igrao više utakmica, igrali smo u drugoj formaciji. Pavard je dobio crveni pa Upamecano, Treba nekad i sreće, mislim da sam dobro iskoristio tu priliku.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Stalno se morate iznova dokazivati, koliko je taj put težak?

- Težak je, ponekad se pitam zašto je to tako. Cijeli život bio sam autsajder pa sam se navikao. Nemaš što izgubiti, kada dobijem šansu, želim odigrati dobro i pokazati da sam dobar igrač, a ne samo za klupu i zamjenu. Bio sam autsajder, to je normalno jer sam mlad i igram u velikom klubu, nije mi teško prihvatiti, ali uvijek želiš više - rekao je Stanišić.

Pred mikrofone je stao i Luka Ivanušec.

Nisi bio u Katru, trenutno si u sjajnoj formi. Kakav osjećaj je opet biti tu?

- Fantastično je biti tu. Za to treniraš svaki dan i igraš. Nakon nepozivanja mi je cilj bio da se vratim što prije i budem u ovakvoj ekipi.

U Dinamu igraš na lijevoj strani, prije si igrao na desnom krilu, a tamo je Hrvatska poprilično tanka. Možeš li se izboriti za tu poziciju od prve minute?

- Vidjet će izbornik Dalić hoću li igrati od prve minute, a ja mogu pokriti bilo koju poziciju. Izbornik je taj koji će odlučiti.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska je favorit za prvo mjesto, koliko je bitno otvaranje kvalifikacija?

- Bitno je za samopouzdanje, za nastavak u natjecanju. Treći smo na svijetu, bili smo drugi. Velika su očekivanja, imamo ekipu satkanu od najboljih igrača svijeta. Puno se očekuje od nas i moramo to opravdati.

Luka, nakon što te izbornik nije pozvao na SP, priznao si da ništa ne zamjeraš te da i sam nisi zadovoljan svojim igrama. Koliko si ponosan što si opet tu?

- Jako sam ponosan što sam izašao iz loše situacije. To je nešto što te gura da rasteš kao osoba i igrač. Drago mi je što sam se uspio vratiti u kratkom roku. Ponosan sam na to. Puno znači kad treniraš s Modrićem, Kovačićem i Brozovićem i vidiš kako se oni ponašaju. Gledaš što rade najbolji igrači. Puno to znači nama mladima.

Koliko ti je pomogao Ante Čačić da se vratiš u formu?

S njim puno pričam, daje mi puno savjeta i mislim da se cijela ekipa podignula. I njemu svakako idu zasluge za to. Stavio me i na novu poziciju i hvala mu na tome.

Najčitaniji članci