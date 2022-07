'Vatreni' se već trebao vratiti u klub: Neće otići na pripreme

Na treningu se u momčadi koju vodi Niko Kovač jučer trebao pojaviti hrvatski reprezentativac Marin Pongračić (24), ali to se nije dogodilo jer je - bolestan. Barem tako kaže njegov trener.

- I dalje je bolestan, moći će nam se priključiti kad se vratimo iz Austrije. Sad ne možemo učiniti ništa drugo nego čekati da ozdravi - rekao je Niko Kovač.

Kako prenosi njemački Bild, Nijemci su mu odobrili da odmori do srijede, a iako mu je period za javljanje u klub produljen, stručni stožer ga ne misli još dugo čekati. Slijede im pripreme, a tamo će se već stvoriti neki kostur momčadi pa je pitanje kako će se 'vatreni' moći nametnuti u nastavku, ako to uopće želi.

Krenule su špekulacije o tome je li bolest stvarno razlog Marinova odsustva, spominje se i mogući transfer, a dodatni je razlog za sumnju i to što ga nema na klupskoj fotografiji za iduću sezonu. No, ako je stvarno bolestan, to je mogući razlog zašto ga nije bilo na fotografiranju.

Nije mu naklonjena ni uprava kluba koja mu je već nekoliko puta zamjerala ponašanje, a ima i sudsku parnicu s klubom zbog nekih neriješenih financijskih pitanja, dok mu ugovor traje sve do 2024. godine. Nije se naigrao na posudbi u dortmundskoj Borussiji, a možda ćemo ga uskoro gledati i u nekom novom klubu.

