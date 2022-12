Vatreni slavili do 6 sati ujutro: Evo što je sve bilo na repertoaru

Tahiti bar na plaži je gorio. Bilo je preko 500 navijača u hrvatskim dresovima, bili su tu i bivši reprezentativci, igrači HNL-a, djevojke, obitelji.... Već oko 22 sata navijači su ispunili Tahiti bar, kafić na plaži hotela Hilton, gdje su smješteni naši reprezentativci. Treštali su hitovi, od Moje domovine, Zaprešić Boysa, nije se štedilo glasnica. A ni novca...

- Stigao sam s Mljeta, nije mi žao novca, žao bi mi bilo da je Hrvatska izgubila. Ovako, feštajmo - reklo je društvo s otoka gdje ljetuju Ivica i Janica Kostelić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nije bilo, kao u Rusiji, Mladena Grdovića s gitarom, ovaj put za glazbu je bio zadužen DJ. I, ne bi se reklo da je imao svoju večer.

- A čini mi se da bih i ja dao pola života svog, samo da sam, dušo, opet dio srca tvog - odzvanjali su sa zvučnika Dražen Zečić, a onda, u pola refrena, samo je krenulo.

- U Zagori na izvoru rijeke Čikoleeeee, stala braća da obrane svoje domove...

-- O Bože, pa kakav je ovo prijelaz - čulo se sa stolova, a onda, na pola Čavoglava, opet DJ.

- Kao ružno pače rodila me moja mala mamica, al' umjesto labuda postao sam prava ritam ludnica...

I tako opet do refrena... Igrači i stožer bili su za odvojenim stolom, a navijači odmah do njih. Bila je to prava fešta, a opet, kulturno i s mjerom, kako već dolikuje brončanoj reprezentaciji.

Foto: FABRIZIO BENSCH

Piće nije jeftino, malo pivo je 120 kuna, no svi su od nekuda vadili zlatne rezerve, novac za crne dane.

Negdje oko 2 sata iza ponoći počeli su dolaziti i igrači. Prolazili su pored navijača, slikali se, feštali... A onda su oko 3 sata gosti zamoljeni da napuste bar. Takav je u Katru običaj, sve radi do 3 ujutro. No uz par zamolbi, uspjelo se nažicati da se ostane do 4:30. Uskočila su i igrači, koji su gosti hotela, pa su redari malo zažmirili. Tada je DJ-a koji nije baš bio u formi zamijenio Josip Juranović.I fešta se nastavila sve do šest ujutro.

Svi su bili odlično raspoloženi, Gvardiol se fotkao sa svima, dijelio autograme, činilo se kao da je već sto godina u reprezentaciji. A tek mu je 20 godina. Oko 6 ujutro igrači su krenuli prema sobama, let je bio u 12:30, trebalo se ustati, doručkovati i spremiti za put. Nije bilo problema s ustajanjem, a prema avionu svi su krenuli s medaljama oko vrata.

