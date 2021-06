Još devedeset minuta ima Hrvatska da se pokaže na Euru. Protiv Škotske na njenom Hampden Parku u utorak od 21:00 igramo za prvu pobjedu i prolazak skupine. Zahtjevan zadatak, ali koji se mora riješiti mislimo li nastaviti dalje.

"Vatreni" su u Glasgow stigli, za promjenu, dan prije utakmice, nešto iza podneva. Predvečer će odraditi i trening, na kojem će Zlatko Dalić definirati plan i sastav s kojim će napasti Škote koje nikad nismo pobijedili, a morat ćemo kako god znamo sutra.

Domaćini su danas dobili ozbiljan udarac jer pozitivan test na korona virus eliminirao im je sjajnog Chelseajeva veznjaka Billyja Gilmoura. I možda nije jedini budući da je bio u bliskom kontaktu s ostalim suigračima, recimo i Robertsonom s kojim je igrao stolni tenis, a ovaj to brže-bolje uklonio s društvenih mreža.

- Znam samo koliki je pritisak vršen na nas, da odgodimo kamp, da ne budemo u tom kampu, napravili smo iznimku i ostali u Hrvatskoj s putovanjima i to nisu realni uvjeti za nas. Ne bih htio da Hrvatska nešto napravi van zelenog terena, ali uvjeti moraju biti jednaki za sve, a to nije slučaj sad. Želim Gilmouru brz oporavak i da nitko ne propusti utakmicu osim njega. On možda i ne bi bio u početnom sastavu pa ne vidim to kao nekakav plus za nas - poželio je izbornik Dalić.

- Rekao sam i ponovit ću da smo mi najviše oštećeni jer smo puno kvalitetniji s navijačima. Nije fer da igramo protiv dva domaćina, da moramo putovati. Nas se plaši već mjesec dana, ne smijemo ovo, ne smijemo ono. Mi smo tek stigli u Glasgow, malo jesu svi u strahu i neizvjesnosti, ali moramo pažnju usmjeriti na utakmicu, ostalo zaboraviti. Cijelo prvenstvo imaju svi problema. Mi pazimo na te stvari, ali nikad se ne zna što se može dogoditi. Nadam se da igrači neće biti u strahu.

Čime prijete Škoti?

- Imaju snagu preko lijeve strane i Robertsona koji je jako ofenzivan. Duga lopta na Dykesa pa druga lopta koja se prihvaća i to je ono što je njihova snaga. Igrali su s Nizozemskom 2-2, a kad vodiš Nizozemce u gostima, onda si kvalitetan. Protiv Engleske znamo kakav je im je bio ulog, zatvorili su prilaze i imali naprijed dobre šanse. Protiv Češke im je golman obranio četiri-pet zicera. Fizički su moćni, puno dugih lopti. No, mi moramo nametnuti svoj stil i što se dogovorimo. To nije bio slučaj s Češkom kad smo ušli u bespotrebnu jurnjavu i nismo bili sposobni suprotstaviti se veznom redu. Imamo mogućnost i kvalitetu. Jedna od glavnih stvari bit će strpljenje, ne gubiti glavu. Najvažnija je pobjeda, pa bilo kad ona stigne - rekao je izbornik kojeg smetaju negativni komentari.

- Želim da Hrvatska ima podršku, ova reprezentacija to zaslužuje, da se ne napucavamo blatom i uvredama, ne napadamo. Mislim da je to jedino što je ispravno, a drugo je neispravno. Mislim da je svima želja da Hrvatska prođe, a ne da se kroz komentare vrijeđa.

Kakvo je stanje s Bornom Barišićem?

- Borna se uključio prije dva dana u trening, ali to nije dovoljno. No, bit će u rosteru sutra.

Ivan Perišić zasad je jedini naš strijelac na Euru. U priču s Gilmourom nije htio previše ulaziti.

- Pravila su za sve ista, moramo se koncentrirati na sebe i pobjedu i tko bude dao sve od sebe, ostalo je nebitno i komentirati. Nije nijednoj reprezentaciji lako kada izgubi važnog igrača, ali Škotska ima zamjenu i rješenje. Igrat će pred svojim navijačima. Neke zemlje igraju kod kuće, neke ne mogu ni imati navijače u gostima, pa smo oslabljeni, ali moramo se skupiti i proći grupu pa će biti lakše - kazao je Perišić.

- Nismo bili pravi u prve dvije utakmice, trebamo puno više trčati. Nema straha za sutra. Pričali smo između sebe i to će biti jedna druga Hrvatska i dobro je što će i oni trebati na pobjedu pa će biti otvorena utakmica. Otkad sam ja tu, već deset godina i više, kad je bilo najteže, uvijek pravu utakmicu kad je trebalo i vratili se iz mrtvih. Mislim da će to biti tako i sutra.