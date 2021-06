Hrvatska se noćnim letom iz Glasgowa vratila u Pulu pa produžila za Rovinj, gdje je doputovala iza dva sata poslije ponoći. Koliko su igrači uspjeli spavati nakon remija protiv Češke, prosudite sami.

POGLEDAJTE VIDEO: Perišićev gol Češkoj

Kako god, previše vremena za analizu nema jer "vatrene" već u utorak očekuje odlučujuća utakmica protiv Škotske na Hampden Parku. Pobjeda bi nas gotovo sigurno odvela u osminu finala s druge ili treće pozicije, a postoji i opcija po kojoj prolazimo s bodom.

Zlatko Dalić na konferenciji za medije osvrnuo se na utakmicu protiv Češke i najavio meč protiv Škota.

- Naravno da nisam sretan ni zadovoljan niti se osjećam komforno. Nije Hrvatska kakvu sam zamišljao i htio. Ne igramo dobro. Nije ono što sam mislio, što je bila ideja kad sam počeo pripreme, ali dobili smo zadnju šansu da popravimo to u zadnjem kolu grupne faze i pobjedom se plasiramo dalje. Samo o tome moramo razmišljati, podići atmosferu koliko možemo i biti pozitivni. Ali jako dobro sam svjestan da ovo nije Hrvatska kakvu ja želim - rekao je Dalić u uvodu.

Što je tomu razlog?

- Neću tražiti krivce pojedinačno niti mi je to posao. Nismo kompaktni, pogotovo to nismo bili u prvom poluvremenu. Jako loše ušli smo u utakmicu. Sedam, osam igrača došlo je nakon ozljeda iz klubova i nismo se uspjeli složiti. Ideja mi je bila potpuno drugačija. Loše prvo poluvrijeme, protivnik je bio brži na lopti, ali nisu nam složili šansu. Dobili smo gol iz penala koji po meni uopće nije bio. Lovren nije imao namjeru udariti igrača, nego skakao na loptu kao što i inače skače. Nakon toga imali smo šansu Rebića, ranije i onaj korner za Perišića. U drugom poluvremenu bili smo bolji, ali ne dovoljno za pobjedu. Česi su imali taj penal, a nama se nije vratilo kroz zicer.

'Uvijek bi netko imao sitan problem'

Gdje biste sad svrstali reprezentaciju?

- Tamo gdje i jesmo. Tu smo, nismo se nametnuli. To nije Hrvatska koja ohrabruje, kakva bi trebala biti. Mi nismo sad na nivou, ali imamo šansu popraviti se u utorak i pobjedom bismo išli dalje. Ali nemamo puno stvari za koje se baš možemo uhvatiti. Sad smo u borbi za najboljih 16.

- Imao sam viziju kako bismo trebali izgledati, ali gledajući treninge, tražili smo najbolja rješenja. U kakvom su stanju igrači, što smo napravili i po tome smo slagali priču. Uvijek bi netko imao sitan problem, nismo slagali situaciju na osnovu nečeg iluzornoga, nego onoga što smo vidjeli na treningu. Probali smo nešto protiv Belgije i Engleske, nije išlo. Sad nam ostaje složiti brzu i motoričnu ekipu za Škotsku. Probali smo, tražili smo. Nismo radili neke kombinacije bez veze, bez ideje, nego smo probali izvući najbolje prema onome što smo vidjeli na treningu - kaže Dalić.

Ima li što pozitivno?

- Drugo poluvrijeme sigurno je bilo bolje. Vidjeli smo da su Česi dosta otvoreni na bokovima, Coufal ide naprijed i iza njega ostaje prostor. Htjeli smo da Brekalo iskoristi taj prostor, a Perišić da ide jedan na jedan i stvara višak, da se ubacuju Brekalo i Kramarić u prazan prostor između linija. To smo napravili samo jednom, kad je Rebić imao zicer. Očekivali smo i više takvih situacija. Išli smo u bespotreban presing, to je bilo sve samo ne dobro. U drugom poluvremenu bili smo malo organiziraniji i to nam treba biti neki putokaz.

'Škoti nemaju veliku kvalitetu, ali...'

- Protivnik je trčao dosta više od nas, to pokazuje i rezultat. A rezultat je taj koji ti daje motivaciju, koji stvara atmosferu, a mi ga nemamo. Nama treba rezultat da se situacija složi drugačije. Stalno smo u minusu, ne možemo ući u normalan ritam. Zato su obje stvari u pitanju. Fizika? I oni koji su u prvih 11 imali su problema s kojima su došli, nismo ih riješili. Ne možemo više poraditi na tome, ali psihološki se trebamo dići i pokušati to riješiti - rekao je.

Zašto je Lovren pucao slobodnjak?

- Vježbali smo slobodnjake, išlo ga je na treningu, pitao je Luku. Ne bih rekao da je to rašomon. U redu, nema neke velike logike da stoper puca penal, ali prepustio mu je Luka zbog treninga dan prije.

Kako vidi Škotsku?

- Trebali su puno bolje proći protiv Češke. Imali su šanse, ali primili gol kakav su primili, pogotovo onaj drugi s centra. Jučer su protiv Engleza isto dobro igrali. Oni će biti isti, i oni mogu u drugi krug pred svojim navijačima i bit će teško. Protivnik nema veliku kvalitetu, ali ima centarfora koji stalno gazi, koji ide na skok, Robertsona koji ide po lijevoj strani i ubacuje se. Moramo pripaziti na to.

Barišić?

- Danas će se priključiti treningu, ali moramo vidjeti koliko je dobro da nakon sedam, osam dana uđe u utakmicu.

'Svi su nas otpisali. To nam mora biti motiv'

Je li veći pritisak sad ili je bio prije Ukrajine, kad je došao?

- Cijela moja karijera i život je težak. Ja od borbe ne odustajem i ne bježim od odgovornosti. Još sam pun snage i rekao sam dečkima da vjerujem u njih, u sebe, u ljude oko mene i da još imamo snage, hrabrosti, odgovornosti, ponosa i inata da u utorak pokažemo i dobijemo utakmicu. Svi su nas otpisali i prekrižili i to nam mora biti motiv da napravimo taj klik, da okrenemo situaciju u svoju korist. Razumljivi su mi svi napadi i kritike, ne bježim od njih, ali reprezentacija zaslužuje podršku zbog svega što smo napravili prije i zbog šanse koju nam je dragi Bog dao. Vjerujem da smo kadri to.

Kakva je poruka za navijače?

- Nikad nismo kalkulirali, nismo to radili ni u Rusiji protiv Islanda, ništa nismo namještali i slagali da bi nam bilo lakše. Cilj ostaje proći grupu. U ovoj situaciji sve bih dao da to napravimo, da pokažemo snagu i inat, da sami sebi dokažemo da vrijedimo. Da ne izgubimo sve skupa olako. Nakon Svjetskog prvenstva išli smo na drugi proces, kvalifikacije za Euro koje smo prošli glatko, Wales, Slovačka i Mađarska su na Euru, nije bilo loše. Prva Liga nacija, bili smo do zadnjih 10 minuta na Final Fouru. Druga je bila lošija. Ali igrali smo dobro protiv Francuza, protiv Portugala, jedino je loše bilo protiv Švedske. Ali sad moramo pokazati sami sebi da možemo, da se iskupimo i napravimo više. Ali moramo pokazati više, ne dopustiti da protivnik trči više od nas i ne gubiti vjeru.

'Brozović se sigurno vraća'

Koliko promjena očekivati?

- Morat ćemo napraviti dvije, tri promjene, pokušati naći igrače koji će donijeti veću energiju i trku, to ću sigurno napraviti. Zamjene protiv Češke? Ne mijenjam zato što ja to želim, nego što možemo bolje. Kad sam vadio Broza, htio sam da imamo više igrača u završnici. Brozović je bio u najlošijem stanju između njega, Luke i Kovačića protiv Engleske. Htjeli smo Kramarića staviti iza špice i pokušati s dva brza krila napraviti i iskoristiti rupe, i s Rebićem da ulazi u šanse pet ili sedam puta, a napravio je jednom. Sigurno se Brozović vraća u momčad. Uvođenjem igrača više u napadu nismo puno dobili naprijed, a izgubili smo u defenzivi.

Jeste li gledali Škote na Wembleyu?

- Pogledat ću poslije ovoga. Stavili su malog veznjaka u prvu, što je bilo hrabro. Preskaču igru, fajt, borba. Tako i mi moramo stajati.

'Klubovi? Nikakvih kontakata nije bilo'

Koliko je uključen u pregovore s klubovima?

- Nije bilo nikakvih kontakata. Mene to ne zanima, uopće o tome ne razmišljam. Sav fokus mi je na Euru. Niti znam što o tome niti se uključujem u to.

Vlašić?

- Došao je na pripreme bez utakmice zadnjih mjesec dana u klubu, kao i dobar dio igrača, nakon ozljede koljena koja je zaliječena. Zbog toga je propustio neke stvari na početku priprema i koristili smo ga kao drugog igrača, koji ulazi s klupe. Bio je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač u kvalifikacijama, kad je bio u punoj formi, i odgovara mu kad je iza špice kao zadnjih pola sata protiv Češke. Nije on izgubio poziciju, mučio ga je aduktor i nije mogao šprintati kako je htio. Ima energiju, ali morali smo ga malo poštedjeti zbog te stvari.

'U Rusiji su svi mogli nabrojati sastav'

Budimir je protiv Češke ostao na tribini.

- Bio je na klupi dosad kao treća špica, dao sam šansu drugim igračima zbog drugačijeg načina igre. Nismo toliko preskakali igru, Bruno je tu dominantniji, ali htjeli smo nešto drugo. Falilo je okomitosti, zato sam stavio Rebića. Petković je ušao korektno i imao zicera koji zabija. Obično odgodi i ostavi si prostor, ovaj put to nije napravio. Ono što vidim, tako slažem. Gledam što igrači rade, tako se ponašam. Tražim još ono što je najbolje. Pokušavam iščupati situaciju. Nemamo standardnost. U Rusiji su svi mogli nabrojati sastav, a sad to nemamo. Puno vrtimo.

Jesmo li fizički adekvatno pripremljeni za Euro?

- Jesmo malo hendikepirani jer smo došli s ozlijeđenih sedam, osam igrača koji nisu došli u punoj moći. Ni Kovačić nije igrao zbog ozljede, Vlašić, Lovren, Vrsaljko... Ima puno razloga, ali neću ih tražiti. Razlog sam ja.

'Rebić? Ovo nije išlo...'

Je li Rebić potrošio kredite?

- Bit će drugačije, nije to to. Premalo je ulazaka u prazan prostor, premalo šansi. Šansa koja je stvorena mora se zabiti. Ovo nije išlo.

Bradarić?

- Cijelu godinu Gvardiol igra lijevog beka u Dinamu. Možda je on po profilu stoper, ali i jučer nam je donio nekoliko ulazaka u završnicu, stvorio šansu Petkovića. Po meni on to igra dobro. Ako čovjek igra 30 utakmica u prvaku države lijevoga beka, onda je to to. Pokazao je kvalitetu. S druge strane, Bradarić je tu, ali nemam razloga mijenjati Gvardiola i ići s trećim igračem. Pogotovo što on zadnja tri, četiri mjeseca nije igrao u Lilleu nego ulazio po pet minuta. Nemam razloga mijenjati Gvardiola Bradarićem. Ja to tako vidim. Ne kažem da sam uvijek u pravu.

Ivanušec?

- On je postao ozbiljna opcija na treningu. Svima nam je pokazao da ima kvalitetu, da može. Svaki trening mu je bio jako dobar. Nije mu bilo lako ući u utakmicu kad Hrvatska gubi, ali nije odigrao ništa loše od standardnih. Pokazao je trku, tehniku, nekad je bio malo impresioniran, ali nismo ga stavili slučajno. Čak mi je bilo žao što ga nismo koristili u Engleskoj. Zbog rada je zasluženo upao u drugom poluvremenu.

'Modrić nema nikakvih problema'

Treba li igrati više igrača Dinama?

- Ne gledam tko je iz kojega kluba. Gledam trening i pokušavam naći najbolje. Ne gledam tko je otkud i to me ne zanima, nego ono što se vidi na treningu.

Što je s Modrićem?

- Koliko sam jučer vidio, bio je igrač utakmice. Netko je to ocijenio. Da, puno se potrošio na poziciji s Kovačićem. Ostali su bili na širokom prostoru, nije mu bilo lako i možda je griješio. Ali imao je puno zahtjevnih zadataka i trke. Nije imao veliku pomoć suigrača, ali slažem se da je igrač utakmice. Luka je spreman i nema s njim nikakvih problema.

Komentar ranijeg kraja utakmice (20-ak sekundi prije)?

- Znate da ne komentiram puno suđenje, ali mislim da nas je zakinuo za penal. Niti je imao namjeru niti je trznuo laktom, nego se igrač zabio u njega, ne može skakati s rukama uz tijelo. Objasnio je sudac da je igrao neoprezno, ali to mi nije jasno. A još i ta situacija, lopta je bila kod nas i sudac je svirao kraj. Ali ne bih se previše osvrtao na to, sudac nije razlog zašto nismo pobijedili - zaključio je Dalić.