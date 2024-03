Vatreni su ga skoro doveli do prekida karijere: Terapeut mi je spasio život, bio sam u depresiji

Svjetsko prvenstvo u Katru hrvatski će navijači najbolje pamtiti po velikoj pobjedi protiv Brazila u četvrtfinalu Mundijala. Brazilci su ponovno bili jedni od favorita natjecanja, ali vatreni su nakon drame penala prošli u polufinale gdje je bolja bila Argentina. Igrači Brazila plakali su nakon poraza, a tješili su ih naši igrači. Neutješni su bili Marquinhos i Rodrygo koji su promašili penale, ali utakmica je najviše traga ostavila na napadaču Brazila Richarlisonu.

Napadača Tottenhama pao je u depresiju nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva, a imao je i velikih problema s realizacijom. Prvi gol nakon svjetskog prvenstva zabio je tek nakon pet mjeseci. Sada je u velikom intervjuu za ESPN u suzama ispričao što mu se sve događalo.

- Svojem sam ocu, koji je sa mnom ganjao moje snove, rekao da želim odustati. Baš ludo... Puno su me napadali nakon Svjetskog prvenstva, uz privatne probleme kod kuće, sve je to jako utjecalo na mene. Premda sam se činio psihički snažnim, nakon SP-a sve se doimalo kao da se raspada - rekao je Brazilac pa nastavio:

- Terapeut mi je, sviđalo mi se to ili ne, spasio život. Prije sam imao predrasude, da je to za slabiće, za one koji su ludi. Čak i u mojoj obitelji ima onih koji to misle. Ali ja sam otkrio da je to nešto prelijepo, najbolje otkriće u mom životu.

Cijeli intervju možete pogledati OVDJE.