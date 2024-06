'Vatreni' u dva tabora, jedni za Real, drugi za Dortmund: 'Može poraz odmah od Makedonaca...'

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Europsko prvenstvo, "vatreni" su danas imali šesti trening. Kao i svakog dana, uoči treninga održana je i press-konferencija na kojoj su nazočili Josip Stanišić i Marin Pongračić. Naš obrambeni dvojac cijelog dana se druži zajedno, uvijek ih se može vidjeti u paru, kako na treningu, tako i u hotelu.

Pokretanje videa... 01:30 Trening Vatrenih | Video: 24sata/Hrvoje Tironi

- Finale Lige prvaka? Navijam za Luku, volio bih da osvoji šestu titulu europskog prvaka. Znam kako igra Dortmund, ali u finalu je uvijek sve moguće. I iskreno se nadam kako će Modrić osvojiti može još jedan naslov, kaže Josip Stanišić, pa dodaje:

- Moja sezona? Nitko nije očekivao takvu godinu, pogotovo ja. Svi smo se nadali da to može biti sjajna sezona, ali da će baš tako uspješno biti, nismo očekivali. Mogli smo uzeti tri titule, ali Atalanta je bila bolja, nema tu velike tuge. Nikad u povijesti Leverkusen nije osvojio Bundesligu, bila mi je velika čast biti dio tog uspjeha.

Žalite li za tim propuštenim trećim trofejem?

- Vidjelo se i u svlačionici poslije utakmice, svi smo bili žalosni, mislili smo da ih možemo pobijediti. Na kraju smo shvatili da to nije bio naš dan, Atalanta je bila bolja. Već za vrijeme utakmice sam osjetio da to nije bio naš dan, to se osjetilo. Nije to bila utakmica gdje se igralo šansa na šansu, već je Atalanta bila bolja, uz najbolji dan Lookmana u karijeri.

Malo o Xabiju Alonsu...

- Svi znamo kakav je bio igrač, miran, rođeni pobjednik. To je donio u naš klub, doveo je super igrače koji su se odlično uklopili. Malo treba i sreće, to smo imali, ali kao trener je taktički i kao čovjek na najvišoj razini. Dođe do svakoga, pita kako je kod kuće, je li sve u redu, ne priča samo o nogometu. A to svim igračima puno znači. I svi smo cijelu sezonu igrali za njega.

Vi se postali specijalist za golove u sudačkoj nadoknadi?

- Zabio sam dva gola u nadoknadi, ali i dva gola u normalnom vremenu, tako da ne zabijam samo u nadoknadi, ha, ha. Ali ako zabijem gol na Euru, slavit ćemo ga svakako. Ma moj prvi cilj je da nama iza ostane "nula", a prema naprijed ću dati sve što mogu, kao i cijela momčad.

Znate li što o svojoj budućnosti?

- Par puta sam pričao s Bayernom, ali još ne razmišljam o budućnosti. Fokus mi je samo na Europskom prvenstvu. A poslije toga sam igrač Bayerna, tome se veselim, ali do tada ima vremena. Ne razmišljam puno o tome, samo sada o Europskom prvenstvu.

Vi ste s Leverkusenom imali tek jedan poraz u sezoni, biste li zadovoljni da u sljedećih mjesec i pol dana imate također samo jedan poraz?

- Ha, ha, može odmah od Makedonije. Šalim se. Ako tako bude cijelo Europsko prvenstvo, imat ćemo što slaviti. Bit će jako teško, prvo je važno proći skupinu koja je najteža na Euru. Vidjet ćemo kako će sve ispasti, ali puni smo samopouzdanja - završio je Stanišić.

Susret Egipta i Hrvatske u finalu ACUD kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marin Pongračić iza sebe ima sjajnu sezonu u Lecceu, te je jedan od kandidata za stopersku poziciju.

- Finale Lige prvaka? Pratit ćemo ga zajedno, tako smo se dogovorili. Ma volio bih da Luka osvoji titulu, ali navijam za Borussiju Dortmund. S tim sam dečkima dijelio svlačionicu, njima držim fige, ali ako naslov osvoji Real Madrid bit ću sretan zbog Luke - kaže Marin Pongračić, pa nastavlja:

- Lecce? Htio sam otići jedan-dva nivoa ispod, ali konačno imati konstantnu sezonu. Kolektivni cilj bio je da ostanemo u ligi, to nam je uspjelo, pa sam jako zadovoljan sezonom. Puno mi znači poziv za Europsko prvenstvo, ovo mi je prvi veliki turnir, sretan sam što sam tu, pa i što sam nedavno igrao protiv Egipta. Prezadovoljan sam.

U svlačionici Leccea imate i Španjolce i Talijane i Albance, jeste li pričali već o Euru? Međusobno se podbadali?

- Ha, ha, svi smo se u svlačionici okomili na Albance. Nisu favoriti, ali ne smije ih se podcijeniti. Igraju čvrsto i srčano. Jako opasna momčad, moramo biti spremni za njih kao za svaku drugu utakmicu. Moja budućnost? I meni je sad sav fokus na Europskom prvenstvu, ali ambiciozan sam, želim što više. No o tome poslije Eura.

Europsko prvenstvo se igra u "vašoj" Njemačkoj...

- Nažalost, dobili smo samo osam ulaznica, to će biti za obitelj i prijatelje. Sigurno da mi je dodatna motivacija što se igra u Njemačkoj, odrastao sam tamo, znamo koliko je Hrvata u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Bit će to dobra atmosfera, a možda bude i neka utakmica protiv Njemačke u finalu, ha, ha - završio je Pongračić.