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Foto: Antonio Ahel
ČIJI JE PLAN ISPRAVNIJI? PLUS+

'Vatreni' zadnji stižu u SAD, a Englezi su tamo već danima, čak su godišnje prilagodili SP-u!

Piše Mato Galić,

Engleski igrači odmore su proveli na Karibima ili u SAD-u radi lakše prilagodbe. Naši stižu tek u utorak. Engleska, Gana i Panama igrat će prijateljske u Sjevernoj Americi, a mi smo svoje odigrali u Hrvatskoj

Puno se zadnjih mjeseci govori o vrućinama, klimatskim razlikama i vremenskim zonama koje će obilježiti Svjetsko prvenstvo. Koliko će ti faktori utjecati na izvedbe reprezentacija? Povijest nas uči da prilagodba na drukčije klimatske i vremenske okolnosti uoči velikih turnira gotovo uvijek ostavi trag na rezultatu.

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Komentari 7
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
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FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
UŽIVO Transferi: Perez najavio rušenje rekorda, u Realu želi veznjaka od 150 milijuna eura
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perez najavio rušenje rekorda, u Realu želi veznjaka od 150 milijuna eura

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu
RAPHINHA I NATALIA

FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu

Dvojac se poznaje još od 2013. kada su postali prijatelji, a počeli su hodati tek 2021. Navodno je Natalia smatrala Raphinhu prijateljem, a tek onda pristala na vezu s brazilskim nogometašem

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