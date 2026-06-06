'Vatreni' zadnji stižu u SAD, a Englezi su tamo već danima, čak su godišnje prilagodili SP-u!
Engleski igrači odmore su proveli na Karibima ili u SAD-u radi lakše prilagodbe. Naši stižu tek u utorak. Engleska, Gana i Panama igrat će prijateljske u Sjevernoj Americi, a mi smo svoje odigrali u Hrvatskoj
Puno se zadnjih mjeseci govori o vrućinama, klimatskim razlikama i vremenskim zonama koje će obilježiti Svjetsko prvenstvo. Koliko će ti faktori utjecati na izvedbe reprezentacija? Povijest nas uči da prilagodba na drukčije klimatske i vremenske okolnosti uoči velikih turnira gotovo uvijek ostavi trag na rezultatu.