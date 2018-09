Vatrogasci poručili Torcidi: Ovo nije prvi put, razgovarat ćemo!

Nemile scene s Poljuda u subotu navečer obišle su brzinom munje cijelu Hrvatsku.

Na derbiju Hajduka i Dinama (0-0) topovski udar je zahvatio po šaci vatrogasca Tomislava Biuka koji je prošao s teškom ozljedom, a sada je prekipjelo i splitskim vatrogascima koji su najavili za Radio Dalmaciju da žele sastanak s Hajdukom i Torcidom.

- Naš kolega se oporavlja i nadam se da će sve biti u redu. Što se tiče naših daljnjih dežurstava na Poljudu, mi ćemo ih i dalje odrađivati. Zamislite da se nešto dogodi na stadionu. Da se nešto zapali, da stradaju navijači ili igrači... Vatrogasci moraju biti tu, utakmica se ne može održati bez nas. Nastojat ćemo s Hajdukom i Torcidom održati sastanak pa da vidimo što možemo napraviti i poboljšati. Nije ovo prvi put. Naš posao je takav, događaju se nesreće. No, svi skupa, cijelo društvo, trebamo poraditi na tome da se ne događa ono što se ne treba događati - rekao je Ivan Kovačević.

Potom je uputio poruku Torcidi:

- Uvijek će biti neodgovornih pojedinaca i ne treba generalizirati, ali važno je da većina utječe na to da se ovo više ne događa. Treba voljeti svoj klub, ali nitko zato ne treba stradavati. Bengalke i topovske udare ne treba bacati na teren.

Tri prsta su mu ozlijeđena, no srećom - iako se na fotografijama činilo drukčije - nije ostao bez prsta. Ranjeni vatrogasac grlio je i tješio ostale, no očito mu nije bilo lako jer su mu oči bile pune suza.

- Vidio sam je kako leži na podu. Gledao par sekundi i mislim u sebi: Nije se aktivirala, to je to! Pokupit ću je i baciti u kutiju. Uzeo sam je u ruke, napravio par koraka i trenutak prije nego ću je pustiti - eksplodirala je! Od tog trenutka više se ničega ne sjećam. Bio sam toliko zbunjen da sam do pola puta do bolnice imao kacigu i vizir na glavi. Ne znam je li me netko odveo i tko - pričao je ranjeni vatrogasac.