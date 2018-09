Ozlijeđeni vatrogasac: Taman da ću je pustiti, eksplodirala je!

Hitni kirurški prijem splitske bolnice Križine, sat vremena nakon utakmice. U hodniku je 30-ak ljudi, neki od njih u vatrogasnim uniformama u kojima su bili na stadionu. A među njima je i ozlijeđeni vatrogasac s previjenom desnom šakom.

Tri prsta su mu ozlijeđena, no srećom - iako se na fotografijama činilo drukčije - nije ostao bez prsta. Ranjeni vatrogasac grlio je i tješio ostale, no očito mu nije bilo lako jer su mu oči bile pune suza.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Vidio sam je kako leži na podu. Gledao par sekundi i mislim u sebi: Nije se aktivirala, to je to! Pokupit ću je i baciti u kutiju. Uzeo sam je u ruke, napravio par koraka i trenutak prije nego ću je pustiti - eksplodirala je! Od tog trenutka više se ničega ne sjećam. Bio sam toliko zbunjen da sam do pola puta do bolnice imao kacigu i vizir na glavi. Ne znam je li me netko odveo i tko - pričao je ranjeni vatrogasac.

Zabrinuti kolege tješili su ga i govorili da će sve biti dobro, da ozljede nisu toliko teške, no on je i dalje bio jako zbunjen i vidno šokiran. Saznali smo da mu je, osim tri prsta desne šake, eksplozija oštetila i sluh, no uz svu muku još se stigao i našaliti. Pogledao je u mobitel i rekao:

- 'Bem ti tehniku! Pa kako ću sad s ovim prstima otključavati mobitel?!

Vrlo brzo ga je dežurna sestra posjela u kolica i odvela na odjel, a njegove kolege na čelu sa zapovjednikom ostale su u hodniku do dolaska policije koja je izuzela odjeću i opremu da bi napravila uviđaj.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Od kolega smo saznali kako je ozlijeđeni vatrogasac, čiji identitet po njegovoj želji nećemo objaviti, vatreni navijač Hajduka. Navodno preko 20 godina ima pretplatu, a njegov vatrogasni ormarić cijeli je oblijepljen simbolima Hajduka i Torcide.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Vatrogasca su u Hitni prijem došli posjetiti gradonačelnik Andro Krstulović Opara, Hajdukov predsjednik Jasmin Huljaj te Ivan Kovačević, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Split, koji je samo kratko rekao:

- Tužan sam i nesretan, ne mogu vam sad ništa pametno reći osim da se ovo nije smjelo dogoditi