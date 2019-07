Većinu problema Hajduk je riješio, ali nedostaju pojačanja

Sve što je važno reći o premijeri Hajduka u novoj sezoni može se sažeti u jednoj rečenici. Prikazana igra nije bila ni na razini prošlosezonskog Hajduka, a kamo li na razini momčadi koja bi morala ispuniti najavljeni rezultatski cilj, no zbog ranog starta sezone i zahtjevnih uvjeta u kojima je utakmica odigrana, ne treba biti ni previše kritičan.

Ozbiljne momčadi s kojima će se Hajduk boriti za ulazak u Europa ligu tek započinju pripreme, prava pojačanja koja sportski direktor Saša Bjelanović najavljuje još nisu ni stigla u Split, a samo oni koji nisu nikad osjetili vrelinu zraka u plućima tijekom utakmice po nesnosnoj vrućini mogu kazati kako to i nije neki problem...

Hajduk se već godinama neuspješno nosi s ranim početkom sezone. Kao posljedica loših rezultata, na pripreme moraju početkom lipnja, utakmice kreću početkom srpnja, trenira se i igra po nesnosnim vrućinama, i to na uništenom travnjaku ili kao posljedica lošeg stanja travnjaka u gostima. Momčad se uglavnom slagala usput, a u svlačionici bi sve do kraja kolovoza bilo prometno kao na autobusnom kolodvoru. I dok bi se momčad ekipirala i posložila, dok bi se travnjak doveo u red i vrućine prestale, u pravilu bi ispadali iz Europe, a za vrhom ljestvice zaostajali desetak bodova. I tako već godinama...

Pa iako su ove godine riješili barem dio tih problema, jer travnjak je napokon u savršenom stanju a raspored prvenstvenih utakmica jako povoljan i neće trošiti momčad na napornim putovanjima, ostao je problem slaganja momčadi. Istina, glavnina igrača i dalje je na okupu, no momčad nije do kraja ekipirana, barem ne dovoljno da bi garantirala najavljeni rezultatski iskorak.

Hajduk se za sada pojačao samo na pozicijama na kojima je i onako pokriven, a kronični problemi desnog bočnog, playmakera i centralne špice i dalje nisu riješeni. Stefan Simić pojačat će konkurenciju stopera na kojoj Hajduk već ima Ismajlija, Svatoka, Lopeza, Mikulića, Vučura i Vuškovića, a najavljeni Nigerijac Samuel Eduok puni krilne pozicije na kojima Hajduk već ima Jaira, Gyurcsa, Tahiraja, po potrebi i Bradarića, Šegu, Špikića...

Sugerira to da će sigurno biti i odlazaka, no pitanje je hoće li, i kada, biti dolazaka. Protiv Gzire to nije bio problem zbog toga što bi se s Maltežanima mogla nositi i B momčad Hajduka, no problem će se pojaviti vrlo brzo, za manje od mjesec dana Hajduka čekaju ozbiljniji ogledi o kojima ovisi ishod sezone, a vrijeme brzo prolazi...