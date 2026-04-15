NOVI 'POTRES'

Vegh nastavlja s rezovima u Osijeku! Smijenila dugogodišnju članicu uprave i Alena Petrovića

Piše Luka Tunjić,
Osijek: Predstavljanje novog trenera NK Osijeka Tomislava Radotića | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Drama u NK Osijeku! Predsjednica Alexandra Vegh nastavlja čistku: smijenjeni Koprivnjak i Petrović. Klub napuštaju bez otpremnina, a rezovi se nastavljaju

Admiral

Nema kraja potresima u NK Osijeku. Nova predsjednica Alexandra Vegh nastavila je veliku čistku u klupskoj strukturi, u srijedu su smijenjeni dugogodišnja članica uprave Valentina Koprivnjak i sportski direktor Alen Petrović.

Prema informacijama Germanijaka, oboje napuštaju klub bez otpremnina! Razlog se, navodno, krije u nesavjesnom poslovanju. Tako su se Koprivnjak i Petrović pridružili bivšem direktoru Vlado Čohar i predsjedniku Ferenc Sakalj, koji su već ranije smijenjeni nakon katastrofalne sezone.

Koprivnjak je još prije nekoliko tjedana razriješena funkcije predsjednice nogometne škole Osijeka, pa je njezin odlazak bio očekivan. No čini se da je Vegh, koja je u međuvremenu preuzela i omladinski pogon, dodatno ubrzala rezove.

Osijek: Predstavljen novi trener NK Osijek
Foto: Davor KIBEL

Što se tiče Petrovića, ovo mu je bio već treći mandat u klubu. Funkciju sportskog direktora obnašao je od 2005. do 2009., zatim od 2016. do 2020., a prošlog svibnja ponovno je dobio povjerenje kluba. Ipak, loša sezona na kraju ga je skupo stajala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

