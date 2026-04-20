Vekić i Gojo ispali u prvom kolu

Donna Vekić i Borna Gojo nisu prošli prvo kolo kvalifikacija za WTA 1000, odnosno Masters 1000 turnir u Madridu koje su započele u ponedjeljak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine... | Video: 24sata Video

Vekić (WTA - 66.) je bila postavljena za treću nositeljicu kvalifikacija, ali ju je već na prvom koraku zaustavila Francuskinja Leolia Jeanjean (WTA - 126.) koja je slavila sa 6-3, 3-6, 6-4.

Gojo (ATP - 150.) nije imao sreće sa ždrijebom koji mu je u prvom kolu dodijelio prvog nositelja, argentinskog veterana Marca Trungellitija (ATP - 77.). Argentinac je slavio u dva seta sa 6-4, 6-3.

U kvalifikacijama će danas nastupiti i 20-godišnji Splićanin Dino Prižmić (ATP - 87.) koji je postavljen za četvrtog nositelja, a suparnik u prvom kolu će mu biti 31-godišnji Australac Christopher O'Connell (ATP - 143.).