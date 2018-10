Vekić porazom završila sezonu: Došla je do renkinga karijere...

Osječanka Donna Vekić poražena je u četvrtfinalu WTA turnira u Luksemburgu. Bolja od nje bila je deveta tenisačica svijeta, Julia Goerges, sa 6-3, 3-6 i 6-3.

Vekić je u meč ušla svjesna da nikada Njemicu nije pobijedila, a izgubila je dvaput, posljednji put u osmini finala ovogodišnjeg Wimbledona. Goerges je odmah krenula silovito, povela 3-0 i tu prednost održala do kraja seta, iako je Vekić u više navrata imala po dvije break-lopte. Njemica se uglavnom spašavala sjajnim servisom.

We're going three!@DonnaVekic takes the second set 6-3 @WTAluxembourg pic.twitter.com/Rq9vk0wafY