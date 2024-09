Vekić: Svi misle da glamurozno živim, ali to nije istina. Ne znam hoću li igrati za reprezentaciju

Donna Vekić u posljednje vrijeme igra najbolji tenis u karijeri. Uspjeh na Wimbledonu vinuo ju je u svjetsku elitu, a Osječanka je svoju dobru formu potvrdila i na Olimpijskim igrama, gdje je osvojila srebrnu medalju. Svi ti uspjesi rezultirali su 21. mjestom na WTA ljestvici, čime se Donna približila svom najboljem renkingu u karijeri (19. mjesto).

U intervjuu za Večernji list osvrnula se na ovogodišnji Wimbledon i finale Olimpijskih igara.

– Još me boli taj poraz u polufinalu. Bio je neizvjestan meč, cijelo vrijeme sam imala osjećaj da sam bolja igračica. Ali takav je tenis, takav je sport. Srećom, Olimpijske igre bile su blizu jer ne znam kako bih se motivirala za neki drugi turnir nakon tog poraza. Između Wimbledona i Pariza nisam ništa igrala, otišla sam na more, ali sam se tamo razboljela i bolesna stigla u Pariz. Promijenila sam tri podloge u samo mjesec dana – travu, zemlju, pa beton – i trebalo je izdržati taj napor. Što se Pariza tiče, prije prvog kola rekla sam treneru da me sve boli i da ne znam kako ću izdržati. Razmišljali smo da su mi veće šanse za medalju u mješovitim parovima s Pavićem. No, kako su se nizale pobjede u pojedinačnim mečevima, na kraju sam dogurala do finala i morala sam otkazati igru u mješovitim parovima. Hvala Mati Paviću koji je podržao moju odluku. U finalu je Zheng odigrala nevjerojatno dobar meč. Nakon Pariza sam od nje izgubila i na US Openu, ali vjerujem da će doći dan kad ću joj uzvratiti za ta dva poraza.

Osim sportskih uspjeha, Donna bilježi i poslovne. Prije godinu dana osnovala je tvrtku i lansirala vlastiti brend mirisnih svijeća.

– Imam veliku strast prema mirisima i svijećama. Uvijek bih, kad bih putovala u novu zemlju, kupila mirisnu svijeću i stavljala je u sobu kako bih stvorila ugodniju atmosferu. Tako sam došla na ideju da napravim svoj brend. Oduvijek sam htjela nešto takvo, svijeće koje će biti lijepe i uklopiti se u svaki prostor. Riječ je o mirisnim svijećama i štapićima koje sam lansirala 2021. godine. Svijeće su izrađene od 100% prirodnog pčelinjeg voska iz Parka prirode Kopački rit, a odašilju negativne ione koji pročišćavaju i poboljšavaju kvalitetu zraka. Mirise je dizajnirao parfumer Arnaud Fourré u poznatom parfemskom centru Grasse u Francuskoj. DNNA svijeće i difuzori sada se prodaju i izvan Hrvatske, na lokacijama kao što su American Dream u New Yorku, Segraeti u Monte Carlu, The Mall of America u Minneapolisu, Belodore u Budimpešti, a od prosinca i u ultraluksuznom resortu Anantara na Maldivima. Nije lako, ali to je nešto čime ću se više baviti kad završim igračku karijeru.

Zbog sportskog načina života i čestih putovanja, Donna je često izvan kuće.

– Nije lako. Primjerice, dva tjedna bila sam u New Yorku, a nisam vidjela ništa osim hotela i teniskih terena. Svaki dan treninzi i obveze su toliko naporni da nemam snage za bilo što drugo. Ljudi misle da živim glamurozan život, ali to je daleko od istine. Što se hrane tiče, najčešće sama kuham i ne odlazim previše u restorane. Nisam kulinarski ekspert, ali znam napraviti sjajne lazanje. Uvijek bi mi mama ili ujna pripremile lazanje kad bih došla u Osijek. Kako sam sve rjeđe dolazila, morala sam ih sama naučiti raditi.

Na kraju, osvrnula se i na mogućnost budućih nastupa za reprezentaciju:

– Nisam sigurna hoću li moći igrati za reprezentaciju. Moje tijelo to više ne dopušta. Još nisam donijela konačnu odluku...

Hrvatska tenisačica dobila je i lijepu počast u rodnom Osijeku pa je tako u njezinu čast s njenim likom oslikan mural pročelja jedne zgrade.

