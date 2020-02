Velić odgovorio na prozivke: Nitko mlad ne igra više od Prke

Nakon što je otac Roka Prkačina, bivši košarkaš Nikša Prkačin razočarano izjavio kako ne zna zašto njegov sin nema veću minutažu, a izbornik Hrvatske Veljko Mršić donekle se složio s njim, trener Cibone Ivan Velić odgovorio je na prozivke.

- Što se tiče ovih nedavnih napisa oko pojedinih igrača ili bilo kakvog nezadovoljstva, mi takve stvari rješavamo razgovorom i zbog toga je atmosfera u našoj svlačionici uvijek dobra pa i sad, bez obzira što pojedinci zbog sebi znanih razloga željeli ispotencirati - rekao je Velić pa se dotakao Mršića, koji je rekao kako je Roka pozvao u reprezentaciju baš da Veliću pokaže da na njega računa:

- Osvrnuo bih se jedino na izjavu mog dragog kolege Mršića. Ako mi je svojim pozivom Prkačina nešto htio pokazati onda bih volio da ga je pozvao i dao mu 20 ili 30 minuta i da mi je na taj način otvorio oči. Ovako mislim da nije napravio ništa dobro ni za Roka ni za klub. Odnos javnosti prema stvaranju mladih igrača bi se trebao ugledati na onaj kakav je bio u pitanju mladog Drežnjaka. On je bio u takvom sistemu gdje se igrača nije prozivalo sa 16, 17 ili 18 godina velikim, NBA igračem. Svojim je radom i pravim odnosom kluba prema njemu došao do reprezentacije, a ne zato što ga je netko gurao na bilo koji način, kako medijski tako i menadžerski.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Onda se dotakao i tematike Rokove minutaže, za koju nikako ne smatra da je malena:

- Što se same minutaže tiče, brojke govore za sebe. U našoj ekipi u HT Premijer ligi najveću minutažu ima Bilinovac sa prosjekom od 23 minute po utakmici, a Roko ima 21,1 minutu. U ABA ligi Novačić, koji je ove sezone nominalno naš najbolji igrač ima 20 minuta u prosjeku, dok Roko ima 14,6. Takve brojke nema nijedan mladi igrač sa 17 godina. To je i pokazatelj funkcioniranja naše ekipe i sistema igre. Raspon minutaže je u domaćoj ligi od 13-23 minute, u ABA ligi od 15-25. Roko je ove sezone najveću minutažu imao protiv najvećih klubova- protiv Zvezde 26 minuta, protiv Budućnosti 23,5 minute, Igokee 25,5 minuta, Partizana u Beogradu 21 minutu, Mege 22,3 minute. To nitko ne spominje, a naglašavaju se 2 utakmice u kojima nije igrao, to finale Kupa itd. Ovo su činjenice o kojima možemo razgovarati.