Veličanstven povratak Donne Vekić: Nakon drame u tri seta osigurala drugo kolo US Opena

Hrvatska tenisačica Donna Vekić započela je nastup na US Openu pobjedom koja će joj zasigurno podići samopouzdanje. U iscrpljujućem meču prvog kola, punom preokreta, svladala je Španjolku Jessicu Bouzas Maneiro rezultatom 3-6, 7-5, 6-3. Pobjeda je stigla nakon više od dva sata borbe.

Meč odigran na terenima Flushing Meadowsa bio je prava drama. Vekić je loše ušla u susret, a Španjolka je to iskoristila i uzela prvi set 6-3. Problemi za hrvatsku tenisačicu nastavili su se i u drugom setu, gdje se našla u naizgled bezizlaznoj situaciji. Pri rezultatu 3-6 i 2-4, činilo se da je još jedno razočaranje na pomolu.

Međutim upravo tada je Vekić pokazala borbenost. Uspjela je pronaći ritam, vratiti break zaostatka i u napetoj završnici, i to nakon što je još jednom izgubila servis, osvojiti drugi set 7-5, izjednačivši rezultat. Taj je trenutak potpuno promijenio dinamiku meča. U trećem, odlučujućem setu, Vekić je preuzela kontrolu, slomila otpor protivnice i zaključila meč s konačnih 6-3 nakon dva sata i četiri minute igre.

Izazovi za Vekić, međutim, tek slijede. U drugom kolu je čeka najteža moguća prepreka, domaća favoritkinja i braniteljica naslova iz 2023., Coco Gauff. Amerikanka se također namučila u prvom meču, svladavši Zagrepčanku s australskom putovnicom Ajlu Tomljanović u trileru koji je trajao gotovo tri sata, rezultatom 6-4, 6-7, 7-5. Bit će to pravi test za Vekić, ali nakon ovakve pobjede, u meč ulazi s novom dozom optimizma.