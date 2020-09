Velika borba Leedsa i Leipziga: A Gvardiolu se nigdje ne žuri...

Englezi pišu kako će Gvardiol u ponedjeljak ići na liječničke preglede u Leeds, to - nije istina. A Julian Nagelsmann je u Zagreb poslao i svoju 'desnu ruku' kako bi što prije zaključio posao...

<p><strong>Joško Gvardiol (18)</strong> posljednjih dani puni medijske stupce diljem Europe. Mladi branič Dinama zaludio je 'pola svijeta', pa se za njega i dalje otvoreno bore Leeds United i Leipzig. Dapače, predstavnici ovih klubova već se danima nalaze u Zagrebu, svi s ciljem kako bi mladog 'wunderkinda' nagovorili na odlazak u njihove redove. Joško Gvardiol posljednjih se dana, u društvu svog agenta <strong>Marjana Šišića</strong>, čak i upoznao s čelnicima Leedsa i Leipziga, no konačna odluka i dalje je u njegovim rukama. A njemu se i dalje ne žuri iz Dinama, ni blizu...</p><p>Prva službena ponuda u Maksimir je proteklih tjedana stigla iz Lillea, ali Francuzi su se 'javili' tek s 10 milijuna eura. U Lilleu su tek 'opipavali' stanje u Maksimiru, a onda su u akciju krenule puno 'jače ribe'. <strong>Marcelo Bielsa </strong>veliki je ljubitelj Dinamovog braniča, pa je Leeds u 'tržišni rat' krenuo ponudom od 20 milijuna eura što bi bio i treći najveći transfer u klupskoj povijesti. Više su dali tek za Rodriga (ovoga ljeta stigao iz Valencije za 30) i Rija Ferdinanda (iz West Hama stigao za 26 mil. eura). A taj podatak dovoljno govori kako vide Gvardiola u Leedsu.</p><p>Ta je priča odavno već i mogla biti završena, no u Zagreb su požurili ljudi iz Leipziga. I to u prilično jakom sastavu predvođeni sportskim direktorom, ali i desnom rukom trenera <strong>Juliana Nagelsmanna</strong>. Mladi stručnjak ništa ne želi prepustiti slučaju, on Gvardiola želi - odmah. Ipak, Leipzig nudi nešto manji novac od Engleza, ali i ta bi priča uz razne bonuse mogla prijeći i 20 milijuna eura. </p><p>Joško Gvardiol je potpuno miran, kao da se ne radi o dječaku od 18 godina. Mladi nogometaš i dalje 'ne pati' za milijunima koji su mu na stolu, njega i njegovog agenta zanima - kvalitetan razvoj za igrača. U tom slučaju Leipzig je ipak razvojniji klub, dok bi odlazak u Leeds mladom nogometašu odmah donio i sav pritisak Premier lige, lako moguće i borbe za ostanak u elitnom društvu engleskog nogometa.</p><p>Posljednjih dana puno se pisalo o svakakvim opcijama, pa i da Gvardiol potpiše za neki od tih (ili pak koji treći klub), a ostane na posudbi u Dinamu. Takav slučaj ipak nije realan, FIFA je mijenjala pravila prilikom takvih transfera, pa klub koji potpiše nekog igrača danas ga više ne smije odmah slati na posudbu. I to je problem, no ta priča nije ni od interesa Dinama. Zagrepčani imaju dosta stopera (Theophile, Dilaver, Milić, Šutalo, vraća se i Perić), oni bi odmah počeli razvijati neku drugu opciju.</p><p>Puno stranih, pa i domaćih medija, već piše kako je sve gotovo, Englezi čak najavljuju i dolazak Gvardiola na liječničke preglede u Leeds već u ponedjeljak, ali ništa od toga nije točno. Čak ni blizu istini. Joško Gvardiol neće napustiti Dinamo prije europske utakmice s Ferencvarosom, a do tada će se i dalje voditi velika bitka Leedsa i Leipziga. Lako je moguće i nekog novog kluba, postoje naznake da to na kraju i neće biti jedine službene ponude za mladog nogometaša.</p>