Velika čast: Hrvatica je u ulozi delegata u finalu Europske lige

Finale Europske lige između Atletico Madrida i Marseillea igra se u srijedu, a osim Šime Vrsaljka, Hrvatsku će predstavljati i Ivančica Sudac u ulozi delegata.

Ivančica će tako postati prva žena u povijesti koja će imati ovakvu ulogu u finalu Uefinog natjecanja u muškoj konkurenciji.

- Ovo imenovanje zaista je veliko priznanje mom dosadašnjem radu, zbog čega sam zahvalna kolegama u Uefi, kao i svojim suradnicima u HNS-u koji su me podržavali kroz sve ove godine - rekla je Sudac i nastavila - Biti delegat na finalnoj utakmici klupskog natjecanja iznimna je čast svakom nogometnom dužnosniku, a posebnu vrijednost ima što sam to povjerenje dobila kao prva žena na muškom finalu. Naravno, takva uloga donosi i veliku odgovornost, ali to je izazov kojem se izuzetno radujem.