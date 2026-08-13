Velika čistka u Milanu: Sve će se ponovno vrtjeti oko Modrića

Novi trener Milana Ruben Amorim započeo je rekonstrukciju momčadi i obavijestio osam igrača da na njih više ne računa u nadolazećoj sezoni. Portugalac je odluku donio nakon slabih rezultata u pripremnom razdoblju i uoči sastanka s upravom kluba o planovima za sezonu, piše Daily Mail.

Na popisu za prodaju su bivši igrači Chelseaja, branič Fikayo Tomori i napadač Christopher Nkunku. Osim njih, status prekobrojnih imaju i Youssouf Fofana, David Odogu, Pervis Estupinan, Santiago Gimenez te Filippo Terracciano.

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Promjene će neposredno utjecati i na svlačionicu Luke Modrića. Hrvatski kapetan ovog je ljeta produžio ugovor s Milanom do lipnja 2027. godine i ostaje jedan od oslonaca momčadi, nakon što je prošle sezone skupio 37 nastupa.

Posebno odjekuje mogući odlazak Nkunkua, dok bi tržišno vrlo zanimljivi trebali biti i Tomori, Fofana te Giménez. Koliko će ih Milan doista uspjeti prodati, ovisit će o ponudama u završnici ljeta.