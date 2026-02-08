Velika Dinamova želja o čuvanju Rebića: Nije to onaj 'stari' Ante

Nogometaši Gorice izgubili su ovaj vikend od Lokomotive (3-0), ali u prošlom kolu su slavili su protiv Hajduka 1-0, a pogodak odluke zabio je Iker Pozo u 44. minuti utakmice. Jedan od boljih igrača na terenu bio je Žan Trontelj (26), desni bek Gorice koji je na posudbi iz ukrajinske Zorje Luhansk.

U nedavnom intervjuu za slovensku Nogomaniju ispričao je Slovenac kako je bilo čuvati Antu Rebića.

- Nisam se nešto posebno pripremao za Antu Rebića. Nije to onaj 'stari' Ante iz Milana.

Osvrnuo se i na važnost pobjede protiv Hajduka te kakva je atmosfera na domaćem stadionu.

- Na kraju, nije važno gdje ćete osvojiti tri boda. Nije bitno hoćete li ih osvojiti protiv Hajduka, Istre ili Vukovara. Najvažnije nam je što prije osigurati opstanak. Naravno, pobijediti Hajduk ili Dinamo uvijek je lijepo, pogotovo jer kad igramo kod kuće, tri četvrtine navijača na stadionu su njihovi.

Detaljna statistika Trontelja u dresu Gorice.

Uživa igrati pod kormilom Marija Carevića kojeg iznimno cijeni.

- On je prvi trener koji stvarno odgovara mom stilu igre. S njim mogu najbolje pokazati svoje sposobnosti; biti što viši u fazi napada, blizu protivničkog gola, opasniji za njihov gol udarcima, centriranjima ili trčanjem u prostor. To je ono što on od mene traži i mislim da sam u tome najbolji. Igram najbolji nogomet u karijeri. Carević ima vrlo profinjenu igru, točno zna što želi. Igramo moderan nogomet i puno pažnje posvećujemo pripremi napada. Želi igrati po zemlji, bez nepotrebnih dugih dodavanja.

Prema pisanju portala Zarylag 'modri' su poslali ponudu od 2,5 milijuna eura za kupnju Slovenca. Za Goricu je odigrao 21 utakmicu, zabio gol i tri puta asistirao. U karijeri je igrao još za slovenske prvoligaše Bravo i Muru.

Još uvijek se čeka odgovor ukrajinskog kluba i hoće li prihvatiti Dinamovu ponudu. S obzirom na njegovu tržišnu vrijednost i ponuđen novac lako je moguće da Ukrajinci prihvate ponudu.