Nogometaši Zadra slavili su protiv GOŠK-a u Kaštel Gomilici s 4-2 i ukupnim rezultatom 5-5 ostvarili plasman u Treću HNL-Jug zbog golova u gostima, pravila koje početkom sljedeće sezone odlazi u povijest!

Dok su Zadrani slavili, na drugoj su strani, domaći igrači tugovali za propuštenom prilikom. A onda ih je novopečeni trećeligaš iznenadio! I cijelu nogometnu javnost. Naime, Uprava HNK Zadra poslala je dopis HNS-u i Nogometnom Središtu Split u kojem apeliraju da naprave iznimku i uvrste GOŠK među trećeligaše za sezonu 2021./2022.

Dopis prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

javljamo se povodom završetka kvalifikacija za popunu 3. HNL jug, sretni što je zacrtani cilj ostvario naš HNK Zadar, ali s druge strane tužni što su za radost uskraćeni naši sportski prijatelji NK GOŠK i vjerni navijači iz Kaštela. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u organizaciji ovogodišnjih ligaških natjecanja i kvalifikacija, od HNS-a preko Središta Split do Županijskih saveza, natjecanje je bilo teško ponajviše zbog posljedica izazvanih virusom Covid-19. Ostajemo i dalje pri stajalištu da su viši rang zaslužili finalisti kvalifikacija, prvenstveno zbog navedenih anomalija izazvanih koronavirusom i činjenice da se uložilo jako puno financijskih sredstava, znanja i vremena kako bi se ostvario željeni cilj. U ovom slučaju zaustavljamo poslovnu i sportsku ambiciju kluba iz Kaštela (mogao je to biti i HNK Zadar), koji se na svim nivoima podigao na razinu koja zaslužuje podršku i status hrvatskog trećeligaš. Pobjeda i uspjeh izazivaju ponos i sreću, ali više od toga su nam u glavi ostale slike tužnih igrača i stručnog stožera u crvenom, nesretne djece uz teren i na tribinama koja ponosno brane boje najdražeg kluba iz Kaštela. Pobijedila je jedna momčad za jedan gol, ali je izgubio nogomet za budućnost, a svima nama bi upravo to trebao biti glavni interes kojega često nazivamo nacionalnim.

Apeliramo prema odgovornima da naprave iznimku u situaciji kada se ionako nakon sezone 2021./22. rade ligaške reforme. Podsjećamo da je i prethodnih sezona bilo prelazaka klubova u viši rang, zbog viših interesa što podržavamo i uvijek ćemo podržavati jer se radi o situaciji da se zbog ovakve odluke neće dogoditi ugrožavanje niti jednog drugog kluba, nego uvažavanje i nagrada za klub koji je u teškim okolnostima dao sve, a ostao kratak za jedna gol, ispao zbog nesretne okolnosti ili minute.

U prilog činjenici da se radi o nacionalnom interesu ističemo da su u Kaštel Gomilici razvojni put imali reprezentativci Mario Pašalić, Marko Livaja, Antonio Milić i brojni drugi iz starijih generacija bez kojih hrvatski nogomet ne bi bio u europskom i svjetskom vrhu. Sportskim prijateljima iz Kaštela vrata Stanova su uvijek otvorena i nadamo se da ćemo već iduće sezone igrati međusobno u 3. HNL jug.

Uprava Hrvatskog nogometnog kluba Zadar

Gesta Zadrana je za svaku pohvalu, a preostaje nam vidjeti kakav će odgovor dobiti iz HNS-a.