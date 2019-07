Velika kocka Diega Simeonea i peti najveći transfer u povijesti

Čudesan potez ili nevjerojatno skupa pogreška? Diego Simeone se odlučio kockati, a u Atletico Madridu danas će mu se rijetki suprotstaviti. I tako je Joao Felix za 126 milijuna eura stigao u Atletico Madrid.

E sada, Joao Felix (19) iza sebe ima tek jednu, jako uspješnu, sezonu, te samo jedan nastup za portugalsku reprezentaciju. No, u svijetu se mijenja tržište, cifre lete u nebesa, a na cijeni su - klinci.

Tako su u prvih pet najvećih transfera u povijesti (Neymar, Mbappe, Coutinho, Dembele, Joao Felix) tri bila - golobrada mladića. A to nije slučajno.

Kvalitete Joao Felixa osjetio je i Amir Rrahmani koji je u onoj lisabonskoj utakmici (3-0 za Benficu) zaigrao protiv mlade portugalske zvijezde.

- A teško mi ga je komentirati na temelju dvije utakmice, prvu nisam ni igrao, a on je u Lisabonu ušao s klupe. OK, možda protiv nas nije igrao najbolje, možda nije imao svoj dan, ali već u sljedećem nastupu protiv Eintracht Frankfurta je zabio hat-trick. Ali, u svakom slučaju mi je glupo komentirati vrijedi li on 126 milijuna eura - kaže nam Amir Rrahmani koji trenira po individualnom programu, pa će se 10. srpnja priključiti pripremama Verone.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Joao Felix rođen je 1999. godine, a ta ja portugalska generacija osvajala Euro U-17 2016., uzela srebro na Euru U-19 2017., a onda sve zaključila zlatom na Euru U-19 2018. godine. A niti jednom u kadru te reprezentativne generacije nije bilo mjesta za Joao Felixa. I stoga se s pravom postavlja pitanje, je li 126 milijuna eura za takvog nogometaša puno previše?

Realno, za takav novac moglo se kupiti nekoliko čudesnih igrača, za 126 milijuna eura Atletico je mogao dobiti Modrića, Kovačića, Rebića i Perišića!? No, Simeone mu vjeruje, pa zašto ne bi i mi?