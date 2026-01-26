Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija

Prošle sezone Zrinka Ljutić ispisala je povijest hrvatskog skijanja. Osvajanjem Malog kristalnog globusa u slalomu potvrdila je status nove predvodnice reprezentacije, a tri pobjede u Svjetskom kupu i četvrto mjesto u ukupnom poretku najavljivali su stabilan uspon prema samom svjetskom vrhu. Međutim, aktualna sezona donijela je znatno drukčiju sliku.

Umjesto borbe za postolja, 21-godišnja Zagrepčanka posljednjih mjeseci vodi bitku za bodove i kontinuitet. Niz odustajanja i slabijih plasmana rezultirao je ispadanjem iz prve jakosne skupine u slalomu, što joj je dodatno otežalo nastupe zbog lošijih startnih brojeva i zahtjevnijih uvjeta na stazi. Dok je prošle zime suvereno dominirala, ove sezone njezini najbolji rezultati ostaju dva šesta mjesta, a plasman na 24. poziciju u Flachauu zorno pokazuje dubinu rezultatske krize.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Problemi se nisu zadržali samo na slalomu. Iako je veleslalomsku sezonu otvorila sjajnim drugim mjestom u kanadskom Tremblantu, nastavak zime donio je pad forme i u toj disciplini. Slabiji nastupi u Kranjskoj Gori, Kronplatzu i Špindlerově Mlýnu dodatno su naglasili nesigurnost koja se uvukla u njezine vožnje. Pritisak obrane globusa i agresivan stil skijanja, koji joj je lani donosio prednost, ove sezone prečesto završavaju pogreškama.

U takvom kontekstu Hrvatski skijaški savez odlučio se na konkretnu promjenu uoči Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026. Izvršni odbor Saveza, na prijedlog direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka, potvrdio je zamjenu servisera u ekipi Zrinke Ljutić. Umjesto dosadašnjeg servisera Andreasa Angerera, o pripremi skija brinut će se Mislav Samaržija.

Samaržija je bivši natjecatelj s bogatim iskustvom u trenerskim i serviserskim ulogama u Hrvatskoj i inozemstvu. Posebno se ističe njegov rad s Ivicom Kostelićem, kojemu je bio serviser za slalom i veleslalom u sezonama 2011/12 i 2012/13, kao i na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je Kostelić osvojio srebrnu medalju. Savez ovom promjenom jasno pokazuje želju da Zrinki osigura dodatnu stabilnost i tehničku sigurnost uoči najvećeg sportskog izazova.

Unatoč trenutačnim rezultatima ispod očekivanja, Ljutić i dalje raspolaže neupitnim talentom. Promjena u njezinu timu, zajedno s iskustvom koje nosi iz turbulentne sezone, mogla bi predstavljati važan korak prema povratku samopouzdanja i forme upravo u godini u kojoj će se na olimpijskoj pozornici tražiti najviše.