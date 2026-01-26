Obavijesti

Sport

Komentari 3
RADIO S KOSTELIĆEM

Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Umjesto borbe za postolja, 21-godišnja Zagrepčanka posljednjih mjeseci vodi bitku za bodove i kontinuitet. Niz odustajanja i slabijih plasmana rezultirao je ispadanjem iz prve jakosne skupine u slalomu

Admiral

Prošle sezone Zrinka Ljutić ispisala je povijest hrvatskog skijanja. Osvajanjem Malog kristalnog globusa u slalomu potvrdila je status nove predvodnice reprezentacije, a tri pobjede u Svjetskom kupu i četvrto mjesto u ukupnom poretku najavljivali su stabilan uspon prema samom svjetskom vrhu. Međutim, aktualna sezona donijela je znatno drukčiju sliku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjava Zrinke Ljutić prije utrke 01:20
Izjava Zrinke Ljutić prije utrke | Video: Hrvatski skijaški savez

Umjesto borbe za postolja, 21-godišnja Zagrepčanka posljednjih mjeseci vodi bitku za bodove i kontinuitet. Niz odustajanja i slabijih plasmana rezultirao je ispadanjem iz prve jakosne skupine u slalomu, što joj je dodatno otežalo nastupe zbog lošijih startnih brojeva i zahtjevnijih uvjeta na stazi. Dok je prošle zime suvereno dominirala, ove sezone njezini najbolji rezultati ostaju dva šesta mjesta, a plasman na 24. poziciju u Flachauu zorno pokazuje dubinu rezultatske krize.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa
Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Problemi se nisu zadržali samo na slalomu. Iako je veleslalomsku sezonu otvorila sjajnim drugim mjestom u kanadskom Tremblantu, nastavak zime donio je pad forme i u toj disciplini. Slabiji nastupi u Kranjskoj Gori, Kronplatzu i Špindlerově Mlýnu dodatno su naglasili nesigurnost koja se uvukla u njezine vožnje. Pritisak obrane globusa i agresivan stil skijanja, koji joj je lani donosio prednost, ove sezone prečesto završavaju pogreškama.

U takvom kontekstu Hrvatski skijaški savez odlučio se na konkretnu promjenu uoči Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026. Izvršni odbor Saveza, na prijedlog direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka, potvrdio je zamjenu servisera u ekipi Zrinke Ljutić. Umjesto dosadašnjeg servisera Andreasa Angerera, o pripremi skija brinut će se Mislav Samaržija.

NJIH 14 Evo koji će hrvatski sportaši biti na Zimskim olimpijskim igrama
Evo koji će hrvatski sportaši biti na Zimskim olimpijskim igrama

Samaržija je bivši natjecatelj s bogatim iskustvom u trenerskim i serviserskim ulogama u Hrvatskoj i inozemstvu. Posebno se ističe njegov rad s Ivicom Kostelićem, kojemu je bio serviser za slalom i veleslalom u sezonama 2011/12 i 2012/13, kao i na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je Kostelić osvojio srebrnu medalju. Savez ovom promjenom jasno pokazuje želju da Zrinki osigura dodatnu stabilnost i tehničku sigurnost uoči najvećeg sportskog izazova.

Unatoč trenutačnim rezultatima ispod očekivanja, Ljutić i dalje raspolaže neupitnim talentom. Promjena u njezinu timu, zajedno s iskustvom koje nosi iz turbulentne sezone, mogla bi predstavljati važan korak prema povratku samopouzdanja i forme upravo u godini u kojoj će se na olimpijskoj pozornici tražiti najviše.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!
NOVA LJUBAV

FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!

MALMO - Izbornik Dagur Sigurdsson nakon pobjede razmijenio je nježnosti s tajanstvenom plavušom, a fotograf Pixsella zabilježio je njihove intimne trenutke. Sigurdsson je prije godinu dana priznao kako je prekinuo s djevojkom nakon ranijeg razvoda braka, ali sad ponovno ljubi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026