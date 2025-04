Velika svađa na treningu Reala, potukli se Modrićevi suigrači?!

Tmurna je atmosfera u svlačionici Real Madrida. Aktualni prvaci Španjolske i Europe pokušavaju smisliti način kako preokrenuti čak tri gola zaostatka u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Arsenala, ali cijela situacija ostavila je danak na momčad koja se ne može pomiriti s neuspjehom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Svi biznisi Luke Modrića: Kupuje nekretnine, uložio u hrvatsku tvrtku pa i u brzorastući sport | Video: 24sata/pixsell

Naime, Realov insajder i novinar Edu Aguirre tvrdi kako je došlo do fizičkog obračuna na treningu Real Madrida! Sukobili su se Jude Bellingham i Antonio Rudiger, koji je izvijestio o velikoj svađi koja je prerasla u tučnjavu.

- Bio je to jedan od najnapetijih tjedana u svlačionici Reala. Od srijede su se igrači osjećali kao da moraju proći kroz to. Osjećaju da je njihova sezona na kocki za samo nekoliko dana. Rečeno mi je da je na treningu u petak došlo do velike svađe između dvojice igrača kao rezultat te napetosti. Prerasla je u tučnjavu između Bellinghama i Rüdigera. - rekao je Aguirre.

Foto: R4969 Juan Carlos Rojas

Iako je svađa prerasla u tučnjavu, Aguirre tvrdi kako su Bellingham i Rudiger "smirili strasti".

- Sukob je vrlo dobro riješen. Rečeno mi je da su se poslije rukovali, ali to dovoljno pokazuje da vlada napetost među igračima Reala.

Inače, Real je u nedjelju gostovao kod Alavesa u 31. kolu La Lige. Iako je "kraljevski klub" slavio s 1-0 golom Camavinge, pretrpio je veliki udarac jer je Kylian Mbappe dobio crveni karton i čeka ga suspenzija.