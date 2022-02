Odbojkašice Mladosti će u srijedu u prvoj utakmici polufinala Kupa CEV u Domu odbojke Bojan Stranić dočekati njemačke prvakinje ekipu Alianz MTV Stuttgart.

Ekipa Alianz MTV Stuttgart je prema riječima trenera mladostašica Leonarda Barića "jedan veliki konglomerat stranih igračica u kojem je zapravo tek jedna prava, ozbiljna domaća igračica Berger".

Za tu se utakmicu na Savi mladostašice već spremaju danima, još otkako su u četvrtfinalu, na kraju zlatnim setom, bile bolje od poljske mega-ekipe iz Lodza. Osim toga Mladost je u proteklih nekoliko dana igrala dva jaka, značajna susreta.

U petak u MEVZA ligi u Domu odbojke mladostašice su s 3-1 pobijedile Mariborčanke, a u nedjelju također u svojoj dvorani, s 3-0 Kaštelanke.

- Nikad mi nije teže pala neka pobjeda, kao naša protiv Maribora. Taj jedan set koji smo izgubili, treći, nažalost nas je koštao na kraju neodlaska na Final Four, ostali smo baš za taj jedan set kraći, a to je pak bilo našim suparnicama dovoljno za završni turnir. Srećom, protiv uvijek jakih Kaštela smo odmah vratili samopouzdanje - osvrnuo se na ta dva susreta trener Barić.

- Znamo tko nam dolazi u goste, trenutno apsolutno najbolja ekipa u Njemačkoj, prvoplasirana u Bundesligi, koja je ove sezone do sada izgubila samo devet setova. To je ekipa koja nikako ne oskudijeva u iskustvu. Ali, mi se nadamo da im možemo i te kako ravnopravno parirati, tako i priželjkujemo i pozivamo našu publiku da nam se pridruži na tribinama u što većem broju jer nam je njihova podrška i pomoć i te kako potrebna. Nadamo se da će svojim dolaskom nagraditi našu ekipu koja je pored mladosti i pored neiskustva koje imamo, uspjela nadoknaditi sve ostale nedostatke i doći tako daleko u drugom po važnosti europskom kupu, do polufinala. Spremamo se za ovu utakmicu kao i za sve ostale, nadajući se da ćemo još jednom biti zadovoljni krajnjim rezultatom.

Astrid Popić, srednja blokerica Mladosti, između dva susreta, između Kaštela i Stuttgarta je kazala:

- Utakmicu protiv Kaštela smo odradile rutinski, s maksimalnim brojem bodova i to nam je zapravo bila priprema za srijedu i Stuttgart. To je jaka ekipa i veliki izazov kojem se radujemo.

- Utakmicu s Kaštelima odigrali smo rutinski. Budući da gošće nisu pružile neki otpor, utakmicu smo završile s maksimalnim učinkom. Spremamo se za Stuttgart u srijedu u Domu odbojke. Njemice su u Bundesligi neporažene pa će ovo biti jedan veliki izazov za nas, ali i prilika za napredak. Svjesni smo njihove kvalitete, međutim ne umanjujemo tu niti svoju kvalitetu. Dat ćemo sve od sebe kako bismo što bolje prezentirale svoj dosadašnji rad i trud - istog je razmišljanja Josipa Marković, primačica-pucačica iz prve postave.

Uglavnom, u Domu odbojke po običaju ne otkrivaju unaprijed karte pred utakmicu, već se i dalje drže razmišljanja njihovog prvog stratega Leonarda Barića, koji je do u tančine skautirao suparnice.

- Idemo uživati u susretu, ovo nam je nagrada za sve ono dobro što smo u ovoj sezoni napravili.

I za kraj je kapetanica, reprezentativka Klara Perić, organizatorice igre pozvala publiku da dođe u što većem broju u Dom odbojke u srijedu u 19.30 i da podrži nju i njene suigračice u prvoj polufinalnoj utakmici CEV Kupa protiv njemačkog Stuttgarta.

Uzvratna se utakmica igra u utorak 1. ožujka u Stuttgartu, u 19.00.