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Velikani iz Premier lige prate Matanovića. On ima jednu želju

Piše Jakov Drobnjak,
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Velikani iz Premier lige prate Matanovića. On ima jednu želju
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Engleski velikani vrebaju Matanovića! United, Arsenal i Chelsea ga žele, a Freiburg ga zasad ne pušta

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Igor Matanović mogao bi idućeg ljeta postati zanimljiva meta engleskih velikana. Hrvatski reprezentativac, prema pisanju Football Insidera, privukao je pažnju Manchester Uniteda, Arsenala i Chelseaja, a posebno ga privlači mogućnost igranja u Premier ligi. Novinar Pete O'Rourke tvrdi da bi Matanović prihvatio ponudu Uniteda.

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Za sada, međutim, nema konkretnih pregovora. Nijedan od zainteresiranih klubova nije poslao službenu ponudu Freiburgu, koji ne namjerava prodavati hrvatskog napadača u siječnju. Njemački klub ove sezone igra Konferencijsku ligu, a nema ni financijski pritisak za prodaju nakon što je ljetos Johana Manzambija prodao Aston Villi.

Interes iz Engleske pojavljivao se i ranije. U kolovozu je novinar talkSPORT-a Ben Jacobs objavio da Matanovića prate Manchester United i Tottenham. Sam napadač početkom rujna poručio je da nije razgovarao ni s jednim klubom te da je fokusiran na Freiburg.

A razloga za interes itekako ima. Matanović je ove sezone u sedam nastupa zabio šest golova i tri puta asistirao.  Prošle sezone bio je najbolji strijelac Freiburga s 15 golova u svim natjecanjima, uključujući 11 golova u 31 bundesligaškom nastupu. S klubom je stigao i do finala Europa lige, u kojem je Freiburg izgubio od Aston Ville 3-0, a Matanović je bio starter. Zimski transfer zasad nije opcija, no ako nastavi u ovakvoj formi, sljedeće bi ljeto moglo biti vrlo zanimljivo za njegovu budućnost.

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