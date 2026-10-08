Engleski velikani vrebaju Matanovića! United, Arsenal i Chelsea ga žele, a Freiburg ga zasad ne pušta
Velikani iz Premier lige prate Matanovića. On ima jednu želju
Igor Matanović mogao bi idućeg ljeta postati zanimljiva meta engleskih velikana. Hrvatski reprezentativac, prema pisanju Football Insidera, privukao je pažnju Manchester Uniteda, Arsenala i Chelseaja, a posebno ga privlači mogućnost igranja u Premier ligi. Novinar Pete O'Rourke tvrdi da bi Matanović prihvatio ponudu Uniteda.
Za sada, međutim, nema konkretnih pregovora. Nijedan od zainteresiranih klubova nije poslao službenu ponudu Freiburgu, koji ne namjerava prodavati hrvatskog napadača u siječnju. Njemački klub ove sezone igra Konferencijsku ligu, a nema ni financijski pritisak za prodaju nakon što je ljetos Johana Manzambija prodao Aston Villi.
Interes iz Engleske pojavljivao se i ranije. U kolovozu je novinar talkSPORT-a Ben Jacobs objavio da Matanovića prate Manchester United i Tottenham. Sam napadač početkom rujna poručio je da nije razgovarao ni s jednim klubom te da je fokusiran na Freiburg.
A razloga za interes itekako ima. Matanović je ove sezone u sedam nastupa zabio šest golova i tri puta asistirao. Prošle sezone bio je najbolji strijelac Freiburga s 15 golova u svim natjecanjima, uključujući 11 golova u 31 bundesligaškom nastupu. S klubom je stigao i do finala Europa lige, u kojem je Freiburg izgubio od Aston Ville 3-0, a Matanović je bio starter. Zimski transfer zasad nije opcija, no ako nastavi u ovakvoj formi, sljedeće bi ljeto moglo biti vrlo zanimljivo za njegovu budućnost.
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