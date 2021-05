Neki su imali uspješnu, dok su neki drugi imali nešto slabiju sezonu. Ipak, mnogi su klubovi ostali bez trenera. Neki voljom uprava, neki svojevoljno.

Real Madrid se mučio tijekom cijele, no recimo da su imali rezultate. Sve do samog finiša, kada su ostali bez ijednog trofeja sezone. Legendu Zinedinea Zidanea, koji je toliko toga osvojio s 'kraljevima', nije mogao niti je htio potjerati Florentino Perez, ali je ovaj to sam odlučio, već drugi put. Puno se o tome pisalo pretkraj sezone, kada je francuski stručnjak govorio da bi bilo potpuno neprofesionalno razgovarati s igračima o svom odlasku, dok još traje neizvjesna završnica sezone. No, nismo dugo čekali. Tek nekoliko dana poslije kraja sezone Real je i službeno ostao bez trenera.

Tko je sljedeći na klupi 'kraljevskog kluba'. Kladionice kažu da je najveći favorit Massimiliano Allegri koji je već u nekoliko navrata odbijao druge klubove upravo kako bi dočekao svoju šansu na klupi najtrofejnijeg europskog kluba.

Samo nekoliko dana nakon završetka sezone, naši reprezentativci Marcelo Brozović i Ivan Perišić ostali su bez trenera. Ne, nije bilo do rezultata. Inter je ionako osvojio Serie A i izgledao je kao da je pred uspostavljanjem totalne dominacije sljedećih godina. No, uslijedio je šok. Antonio Conte htio se sljedeće boriti za trofej Lige prvaka, no očito mu vlasnici kluba to ne mogu omogućiti. Umjesto nekoliko vrhunskih pojačanja s kojim bi bili u samom vrhu europskog nogometa, klub se odlučio na nešto jeftiniju verziju, odnosno brigu za budućnost što je u jednu ruku i potpuno logično. U ova krizna vremena, Inter će prodati nekoliko igrača i pokriti zaostale plaće svojim igračima, a veće ambicije ostaviti po strani za neka bolja vremena.

Gdje će Antonio Conte? Nakon neuspješne epizode u Chelseaju, kladionice ga ponovno vraćaju na 'Otok'. Ipak, ovog puta na klupu Tottenhama, gdje je ostalo upražnjeno mjesto nakon otkaza Joseu Mourinhu.

Lille je nakon 10 godina osvojio naslov ispred moćnog PSG-a, a sljedeće će sezone u Ligu prvaka i obranu naslova u domaćem prvenstva s novim trenerom. Christophe Galtier napustio je francuskog prvaka samo dva nakon osvajanja naslova, a kako je sam potvrdio, njegov odlazak nema veze s ambicijama kluba.

- Osobno sam uvjeren da sam ovdje odradio svoje - otkrio je Galtier francuskim medijima.

Francuski stručnjak sjedio je na klupi Lillea od prosinca 2017., a ponude za sljedeći angažman dobio je od Lyona, Nice, ali i Napolija, koji je ostao bez trenera nakon što je odlučio dati 'pedalu' Gennaru Gattusu.

