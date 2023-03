Veliki dan u Našicama, Manuel Štrlek potpisao za Nexe: 'S njim ćemo konačno srušiti i Zagreb!'

Nexe ide dalje i probija granice. Nova je dolazak Manuela Štrleka (34), igrača svjetskog imena, pa je shodno tome u Našicama takvo bilo u predstavljanje. Više od 500 navijača, mahom djece, pozdravilo je hrvatskog reprezentativca, najveće pojačanje otkako je kluba iz Našica koji svima pokazuje kako izgleda pravi put jednog zdravog i ambicioznog kluba.

Štrlek je potpisao na tri godine, ali prvo će završiti sezonu u Veszpremu pa se uključiti u Nexeovu priču. Pobacao je i nekoliko dresova u publiku najsretnijima, potpisivao autograme do iznemoglosti, a sretan je i on što je došao u Našice, makar zasad samo u Europsku ligu nakon dugo godina Lige prvaka sa Zagrebom, Kielcom i Veszpremom.

- Zahvalio bih se svim ljudima i pogotovo djeci što su me došli pozdraviti danas. Našice vole rukomet, kao i cijela Slavonija. Siguran sam da ćemo u naredne tri godine svi zajedno uživati. Ovakva su se predstavljanja u rukometu rijetko radila, uvijek govorim da rukomet treba dignuti na razinu više da se približi košarci i nogometu. Ovo može biti samo plus, rukomet treba rasti. Opet su se dogodile pozitivne stvari u zadnjih godinu dana. Novi klub, vratio sam se u hrvatski rukomet i u reprezentaciju.

Foto: Davor Kovačević/24sata

Možete još puno dati u obje ekipe?

- Imam 34 godine, ali mislim da sam fizički još jako dobar, što pokazujem igrama u klubu i u reprezentaciji. Tako da mislim još minimalno tri godine mogu igrati na vrhunskoj razini. Sretan sam i veselim se vremenu koje je ispred nas.

Iz jakog mađarskog prvenstva i Lige prvaka dolazite u hrvatsku ligu i Europsku, ali pozivnica ste i mnogim drugima sada?

- Premijer lige dosad nije bilo na televiziji, tako da tu hrvatski rukomet može napredovati. Nadam se da će se u budućnosti još neki hrvatski igrači vratiti kući kako bi liga bila bolja i na razini više. Svake godine imamo puno mladih igrača.

Predsjednik Josip Ergović nije djelovao je kao jako sretan čovjek danas, punog srca.

- Pregovori nisu trajali dugo, doveli smo igrača svjetskog imena, ovo je jedan od najvećih povratnih transfera u povijesti hrvatskog rukometa. To je nastavak smjera u kojem ide RK Nexe, trenutno smo 16. na ljestvici europskih klubova po uspjehu u zadnjih pet godina i cilj je da budemo bolji i bolji. Želimo biti dio rukometne elite i da smo prepoznatljivi kao jedan od najboljih klubova u Europi i regiji. Uz Manuela dolazi i Marko Bezjak, on je jedan od najboljih igrača Madgeburga koji je prvak svijeta. Nadamo se da će ih biti još, ako ne ove godine onda u narednim sezonama. Ovo je početak jedne nove ere.

Foto: Davor Kovačević/24sata

Kako srušiti Zagreb u budućnosti?

- Svake godine napadamo titulu, to je iznimno teško jer je već 30 godina jedan prvak u državi, ali svake godine idemo prema tituli i siguran sam da će se to u Štrlekovom mandatu dogoditi.

Onda bi u Našice mogla doći i Liga prvaka?

- Ligu prvaka Našice mogu igrati samo ako smo prvak Hrvatske, ni to nije sigurno zato što je Hrvatska na 12. mjestu klubova u poretku Lige prvaka, a samo ih osam ima izravan plasman. Ostali moraju dobiti pozivnicu. Zahvaljujući Nexeu, Hrvatska je na šestom mjestu u Europskoj ligi, imamo odličnu ekipu, stabilnu publiku, nedostaje nam dvorana. Nadamo se da će se to realizirati u iduće dvije do tri godine. Pokrenuli smo projekt izgradnje Nexe Arene koja bi imala 4000 mjesta. U iduća dva mjeseca grad Našice raspisat će natječaj za projekt izgradnje arene. Nadamo se da će to biti riješeno do kraja godine i da će sljedeće godine početi izgradnja. To se razvija u dobrom smjeru. Morala bi biti gotova u iduće tri-četiri godine - najavio je predsjednik.

- Prije četiri godine došao nam je Halil Jaganjac, tada je bio jedan od najvećih svjetskih talenata na poziciji lijevog vanjskog. Imamo Kuzmanovića, vidjeli smo jučer, on je sigurno sada hrvatski broj jedan s tek 20 godina. Mislim da radimo odličan posao, a kada naši igrači odu iz Nexea, odu u vrhunske europske klubove - rekao je Ergović na kraju pa poentirao u stilu.

- Bit će toga još!

