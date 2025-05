Veliki hrvatski talent zatvorio je vrata Dinamu? 'Želim ostati u klubu, treba skupljati minute'

Prije deset mjeseci bilo je nerealno nadati se da ću biti prvotimac u Slaven Belupu, U-21 reprezentativac Hrvatske i najbolji mladi igrač HNL-a do 21 godinu, rekao je veliki Slavenov talent, Adriano Jagušić (19), koji je najavio uzvratnu utakmicu finala Kupa protiv Rijeke (četvrtak, 19 sati).

Jagušić slovi kao jedan od najvećih talenata HNL-a i hrvatskog nogometa općenito. U tek završenoj HNL sezoni oduševio je driblingom i izvrsnosti u situacijama jedan na jedan, a ima i sjajan udarac lijevom nogom. Zbog takvog igračkog profila na njega oko "bacio" i Dinamo, koji je zainteresiran za njegov transfer.

Ipak, "modrima" se možda ne ostvari želja, s obzirom na to kako je Jagušić u intervjuu za klupsku stranicu Slavena izjavio kako bi volio i sljedeće sezone biti u Koprivnici, a "farmaceuti" imaju šansu izboriti europski nogomet pobjedom protiv Rijeke.

- Moje želje u novoj sezoni i dalje su vezane uz Koprivnicu i Slaven Belupo i tako sam sa svima komunicirao. Ovo je moj klub, želim se tu i dalje razvijati, želim ići stepenicu po stepenicu, treba i dalje skupljati minute, a mislim da ovaj klub idealan za to i u novoj sezoni. Nakon toga vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, toliko daleko još ne želim gledati, fokusiran sam trenutačno na Kup, a onda i sljedeću sezonu - rekao je mladi "vatreni".

Jagušić je ove sezone zabio šest golova uz tri asistencije za Slaven u svim natjecanjima, a smatra kako je mogao imati bolju sezonu!

- Zadovoljan sam ovom sezonom, iako je sve to moglo biti još bolje .Možda sam mogao zabiti još koji gol ili asistirati, ali istovremeno moram biti zadovoljan i s ovim brojkama. Iza mene jako dobra sezona, vrlo naporna, ali nadam se da će nakon četvrtka biti još bolja. Ako se vratim u prošlost, prije sezone sam razmišljao kako ću ulaziti s klupe, a sad su apetiti porasli, želim igrati cijele utakmice i to me veseli. Mislim da sam se dokazao na najvećoj sceni i kako sam rekao, na meni je samo da i dalje radim, a onda ću biti još i bolji - rekao je Jagušić, pa otkrio koji će mu trenutak ostati urezan u pamćenju...

'Protiv Gorice sam odigrao utakmicu života'

- Onaj gol protiv Osijeka... Lopta mi je stvarno dobro sjela i pogodio sam neobranjivo, ali možda će mi, ipak, najviše u sjećanju ostati utakmica četvrtfinala Kupa protiv Gorice, kada sam s dva gola odveo momčad prema polufinalu. Mislim da je to bila moja utakmica života.

Jagušić je po izboru HNL igrača i trenera proglašen najboljim mladim igračem do 21 godine u organizaciji "Nogometnog sindikata", a Slavenov mladić ponosan je što je izabran ispred istaknutih dinamovaca.

- Konkurencija je bila vrlo jaka, bili su tu, između ostalih, Petar Sučić i Luka Stojković iz Dinama, ali ispred svih njih dobio sam daleko najveći broj glasova, čemu se sigurno nisam nadao. Sve to samo je dokaz da je iza mene stvarno dobra sezone. Nadam se prva u nizu.

Bio je oduševljen nakon Olićeva poziva u U-21 reprezentaciju.

- Kad na sebe staviš taj sveti, kockasti dres, nema sretnije osobe. To je velika čast, drago mi je da su prepoznali moj trud i rad i vjerujem da ću i dalje ostati član ove reprezentacije koju vode legende hrvatskog nogometa.

Ostaje žal što Slaven nije završio četvrti u HNL-u i time si osigurao europske kvalifikacije, neovisno o ishodu susreta na Rujevici.

- Mislim da smo zaslužili četvrto mjesto i zbog toga mi je žao. Međutim, ona najvažnija utakmica tek je pred nama i vjerujem da preko nje možemo do europskih natjecanja, što bi bio veliki plus za sve nas, ali i cijeli klub. Što se tiče ovih rekorda, baš smo to analizirali u svlačionici i veseli nas taj veliki napredak. Mislim da nas uoči sezone nitko nije vidio tako daleko i visoko, ali pokazali smo da smo dobra ekipa i zasluženo smo do kraja u igri za Europu - komentirao je Jagušić.

A finale Kupa u glavama je "farmaceuta".

- Htjeli mi to ili ne priznati, mislim da je svima nama to finale već duže vrijeme u glavama. Jedva smo ga dočekali, svjesni smo prilike koja nam se otvara i moramo vjerovati da ćemo je ugrabiti. Vidimo da su ulaznice rasprodane, iz Koprivnice ide gotovo 1000 navijača, što je impresivna brojka i zbog njih, ali i sebe samih, moramo dati sve od sebe i poginuti na travnjaku. U tom slučaju, vjerujem da ćemo u Koprivnicu i donijeti toliko željeni trofej.