Nakon pobjede nad Legijom (1-0) i prolaska u play-off Lige prvaka, Dinamo se vraća u stvarnost koja mu je i donijela nastupe u Europi. A to je HNL.

Svega tri dana nakon obračuna u Varšavi, dinamovce čeka u petak od 20 sati čeka utakmica 5. kola 1. HNL protiv uvijek neugodne Gorice. Za pet dana na rasporedu je prvi dvoboj protiv Šerifa pa je za očekivati kako će Damir Krznar i ovaj put odmoriti udarne snage te priliku dati igračima iz drugog plana.

- HNL je naše najbitnije natjecanje, iz njega proizlaze svi uspjesi u Europi. Garancija izlaska u Europu je osvojiti trofej u Hrvatskoj. Gorica je težak protivnik, zbog Gorice same, ali nakon svake europske utakmice, poslije fizičkog i emocionalnog pražnjenja, moramo izuzetno velike napore napraviti da momčad stavimo u fokus HNL-a. Nadam se da ćemo to uspjeti i ovaj put. Teška i izazovna utakmica, imperativ je pobjeda. Tako ćemo se postaviti i nastupiti i nadamo se da ćemo tako završiti - kazao je trener Dinama Damir Krznar.

Početak sezone uvijek znači veći fokus na Europi. U tome europskom putu događaju se i kiksevi u domaćem prvenstvu, a to koristi konkurencija u domaćem prvenstvu. Dinamo je u prvom kolu izgubio iznenađujuće od Slaven Belupa (2-0) pa u trećem kolu remizirao s Rijekom na Maksimiru (3-3). Ukratko, Krznarova momčad prava na kiks više nema.

- Svjesni smo što smo prokockali u prvom kolu, tu je stanoviti presing na nas da nemamo pravo na grešku. Ova momčad izuzetno dobro reagira na presing, na imperativ. Vjerujem, imamo znanja i moći, da ćemo imati svijesti pristupiti utakmici ozbiljno, ne samo ovoj nego svakoj u HNL-u - kaže Krznar.

Gorica je rušila Hajduk, Osijek i Rijeku, ali baš nikada Dinamo. Bit će ovo 13. dvoboj između ove dvije momčadi u HNL-u. Čak 11 puta hrvatski prvak je bio bolji, a samo jednom Goričani su izvukli remi. Prošle sezone su bili blizu prvoj pobjedi nakon što su vodili 3-2, ali Dinamo je u završnici preokrenuo i pobijedio 4-3. No, bez obzira na status favorita, Gorica je uvijek opasan protivnik, pogotovo u ovom dijelu sezone.

- Dogodilo se par nesretnih okolnosti na kraju prošle sezone, koštalo ih je to izlaska u Europu. Nova sezona, vjerujem da imaju novi motiv. Vjerujem da žele doći daleko i u ovoj godini. Dogodilo se par promjena, ali to je i dalje momčad za svaki respekt.

Utakmice svakih nekoliko dana i visok ritam ostavili su posljedice na igračima Dinama. Arijana Ademija i Marka Tolića nema već duže vrijeme, a na utakmici protiv Legije ozlijedili su se Kristijan Jakić i Rasmus Lauritsen.

- Bez Rasmusa smo jedan duži period, naš kapetan isto nije raspoloživ. Nadam se da ga imamo bar za jednu od utakmica u play-offu Lige prvaka. Tolić isto još nije na raspolaganju sljedećih dva, tri tjedna. U kadru ima dovoljno kvalitetnih igrača koji će pokušati nadomjestiti kvalitetu igrača kojih nema i odgovoriti izazovu.

Mario Gavranović je nakon tri godine napustio hrvatskog prvaka i otišao u Kayserispor za 2,5 milijuna eura. Njegovo mjesto u napadu popunit će Deni Jurić koga je Dinamo povukao s posudbe iz Šibenika.

- Deni Jurić? Na svu sreću, on je u ritmu, prošao je cijele pripreme. Već smo mu u trenutku potpisa naznačili da postoji vjerojatnost da ga ovo ljeto priključimo. To se i dogodilo. On je ozbiljno radio, u treningu je i ritmu, mislim da će se njegova prilagodba vrlo brzo odvijati - zaključio je Krznar.