Veliki Mike Tyson vraća se u ring, borit će se protiv YouTube zvijezde! Podijelit će 100 mil. €

Što biste dali da barem još jednom možete vidjeti u ringu legendarnog Mikea Tysona (56)? Ne morate ništa dati, nego jednostavno označite u kalendaru 20. srpnja jer se veliki Mike vraća u ring!

Jedan od najboljih i najosebujnijih boksača u povijesti prihvatio je meč protiv Jakea Paula (27), influencera i boksača koji mu je dao ponudu koju nije mogao odbiti. Netflix će organizirati meč koji će se održati na stadionu NFL ekipe Dallas Cowboysa koji prima 80 tisuća gledatelja. Obzirom da je u pitanju jedan od najvećih boksača u povijesti kojeg bi mnogi još barem jednom htjeli gledati u ringu, stadion će vrlo vjerojatno biti krcat, a Paul i Tyson će podijeliti oko sto milijuna eura. Nisu još poznata pravila ni koliko će rundi trajati meč, ali riječ je o ekshibicijskoj borbi pa je teško očekivati da ćemo vidjeti nokaut.

Tyson u ringu nakon četiri godine

Legendarni Mike je u konačnu mirovinu otišao 2005. godine, ali se vratio prije četiri godine kada je meč protiv Roya Jonesa završio bez pobjednika. Tada je zaradio deset milijuna eura i sav novac preusmjerio u humanitarne svrhe, što mu je bila i jedina motivacija za povratak u ring, kako je kasnije priznao. Ovaj put će u pitanju znatno veći novac pa ćemo vidjeti hoće li postupiti isto.

Novac mu nije pretjerano bitan jer ga ima napretek. U Kaliforniji posjeduje ranč marihuane koja mu mjesečno donosi do milijun eura. I nije to samo za prodaju. Priznao je da svaki dan konzumira ovu biljku pa se tako napušen borio protiv Jonesa.

- Ne mogu prestati pušiti, jednostavno moram pušiti, žao mi je, pušim. Pušim svaki dan, nikad ne prestajem pušiti. To sam ja. To nema nikakav negativan utjecaj na mene. Jednostavno sam to ja i takav ću umrijeti. Napušio sam se uoči meča protiv Jonesa, ali sam se osjećao jako dobro - rekao je osebujni Tyson, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji čiji su život obilježili brojni skandali, uživanje u alkoholu i kokainu, zatvor i na koncu zatvor.

Foto: Joe Scarnici

Jake Paul nije mogao pronaći boljeg protivnika od Tysona. Ne samo što će se on još malo popularizirati, već će i dobrano napuniti svoje račune. Ipak, ako izgubi od 56. godišnjaka, to bi moglo i utjecati na njegovu reputaciju profesionalnog boksača koju gradi posljednjih godina. Ima devet pobjeda i samo jedan poraz, od Tommyja Furyja.

Foto: Miguel Rodriguez/REUTERS