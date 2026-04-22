Veliki motiv Marija Kovačevića: Već je pomeo HNL konkurenciju, ali nedostaje mu još jedan skalp
Dinamo je ove sezone na prvenstvenoj sceni slavio kod osam prvoligaša, Zagrepčani još čekaju pobjedu samo kod - Istre 1961. Donosimo potencijalni sastav 'modrih'
Mario Kovačević danas će od 20.15 sati s Dinamom gostovati u Puli. Trener "modrih" ove je sezone na HNL terenima odradio već 15 gostovanja, u tom periodu ostvario 10 pobjeda, dva remija (Varaždin 2-2, Rijeka 0-0) i tri poraza. Njegova je momčad ove sezone gubila tek kod Lokomotive (2-1), Vukovara (1-0) i - Istre (2-1).