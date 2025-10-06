Obavijesti

OKRENUO PLOČU

Veliki obrat u susjedstvu! Niko Janković ipak odbio igrati za BiH: 'Pregazio je svoju riječ'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Pixsell/Wikipedia

Niko Janković neće igrati za BiH. On i njegov otac prihvatili su našu ponudu nakon razgovora i donijeli nam radost, ali poslije svega su nas nazvali i rekli da ne žele biti dio ove priče, rekao je izbornik BiH

Veliki obrat dogodio se u susjednoj Bosni i Hercegovini. Naime, tamošnji izbornik Sergej Barbarez u ponedjeljak se obratio javnosti povodom okupljanja reprezentacije, a tamo je otkrio kako nogometaš Rijeke, Niko Janković (24), ipak neće zaigrati za "zmajeve", kao što se očekivalo.

Podsjetimo, reprezentacija BiH ozbiljno je zagrizla za Jankovića. Barbarez se ranije u četiri oka sastao s Jankovićem kako bi ga "preoteo" Hrvatskoj, a kasnije je dao do znanja kako je bio uspješan u toj misiji.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Ipak, danas je Barbarez otkrio drugačiju priču. Janković je ipak rekao ne Bosni i Hercegovini, što znači kako i dalje može zaigrati za Hrvatsku. 

VIDEO Bolan poraz 'zmajeva' u Zenici, austrijski izbornik vozio se biciklom preko travnjaka

- Niko Janković neće igrati za BiH. On i njegov otac prihvatili su našu ponudu nakon razgovora i donijeli nam radost, ali poslije svega su nas nazvali i rekli da ne žele biti dio ove priče. Ne želim više pričati o ovoj temi. Razočarao me taj odnos i to što su (Niko Janković i njegov otac, nap. a.) pregazili svoju riječ... - izjavio je razočarani Barbarez.

Sarajevo: Konferencija za medije izbornika nogometne reprezentacije BiH Sergeja Barbareza
Sarajevo: Konferencija za medije izbornika nogometne reprezentacije BiH Sergeja Barbareza | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Janković je u ranijem intervjuu za 24sata, koji je dao dok je još uvijek "vagao" opcije, rekao kako vjeruje da će dobiti i poziv Hrvatske.

JUNAK RUJEVICE Janković za 24sata: Trebao sam biti u najboljih 11 sezone. BiH? Vjerujem da će zvati i Hrvatska
Janković za 24sata: Trebao sam biti u najboljih 11 sezone. BiH? Vjerujem da će zvati i Hrvatska

- Dobio sam dodatno vrijeme za odluku. Sve ću odlučiti u dogovoru s obitelji... Ako i zaigram za BiH, neće to biti jer ne vjerujem da bih dobio poziv Hrvatske. BiH se prva javila. A vjerujem da bih u budućnosti i dobio poziv Hrvatske. Možda sam ga već i mogao dobiti... - komentirao je tada nogometaš Rijeke, koji je, izgleda, odabrao Lijepu Našu.

