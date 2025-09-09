Obavijesti

VIDEO Bolan poraz 'zmajeva' u Zenici, austrijski izbornik vozio se biciklom preko travnjaka

Foto: Amel Emric

Poraz BiH od Austrije 2-1! Džeko izjednačio, ali Laimer donio pobjedu gostima. Ozljeda Dedića i bicikl austrijskog izbornika obilježili utakmicu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Momčad Sergeja Barbareza izgubila je 2-1 od Austrije u utakmici koja bi mogla biti presudna u borbi za prvo mjesto u skupini H.

Utakmica je odigrana na Bilinom Polju, a stadion u Zenici bio je ispunjen. Austrija je povela u 49. minuti preko Marcela Sabitzera, koji je iskoristio odbijenu loptu nakon bloka bh. reprezentativca Mujakića. Zabio je krasan volej za vodstvo Austrije, koje nije dugo trajalo.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Bosnia and Herzegovina v Austria
Foto: Amel Emric

Naime, već u 50. minuti "bosanski dijamant" Edin Džeko poravnao je rezultat na 1-1 i bacio publiku u delirij. Ipak, "zmajevi" su doživjeli peh u 57. minuti, kada je nogometaš Benfice, Amar Dedić, zbog ozljede izašao iz igre.

Konačni rezultat postavio je Konrad Laimer, koji je u 65. minuti iskoristio još jednu odbijenu loptu. Prvo je pucao Arnautović, a lopta se odbila do nogometaša Bayerna koji je poentirao u mrežu. Golove možete pogledati OVDJE.

Utakmicu je obilježila i viralna scena s kraja poluvremena. Austrijski izbornik Ralf Ragnick je nakon kraja poluvremena prema svlačionici krenuo - električnim biciklom!

World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Bosnia and Herzegovina v Austria
Foto: Amel Emric

