Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka

Nove projekcije Uefine ljestvice nacionalnih koeficijenata za sezonu 2026./27. donijele su loše vijesti za hrvatski klupski nogomet. Prema analizi objavljenoj na popularnom profilu "Football Meets Data", Hrvatska je pala za jedno mjesto i sada se nalazi na kritičnoj 23. poziciji, dok je Ukrajina skočila za dva mjesta zahvaljujući bonus bodovima.

Šahtar je plasmanom u polufinale Konferencijske lige Ukrajini donio čak 1,500 bodova. Taj bonus pogurao je Ukrajinu na 21. mjesto, a Rumunjska i Hrvatska pale su na 22., odnosno 23. mjesto. HNL je tako ostvario najlošiji plasman u posljednjih 16 sezona. Posljednji put Hrvatska je bila tako nisko plasirana u sezoni 2009./10., kada je HNL bio tek 27. liga Europe prema koeficijentu.

Što pad znači za prvaka HNL-a?

Pozicija na kojoj se Hrvatska sada nalazi od presudne je važnosti. Naime, 23. mjesto posljednje je koje prvaku države jamči početak natjecanja u drugom pretkolu Lige prvaka, pod uvjetom da Rusija ostane pod suspenzijom. Ako Hrvatska padne na 24. mjesto ili niže, Dinamo bi europski put morao započeti već od prvog pretkola, što bi značajno otežalo put do elitnog natjecanja i smanjilo šanse za financijsku zaradu.

Ova tablica temelji se na bodovima prikupljenima u posljednjih pet sezona, što znači da je ispala sezona 2021./22., u kojoj je Dinamo ostvario dobre rezultate i stigao do play-offa Europske lige, gdje ga je izbacila Sevilla.