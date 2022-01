Najbolja hrvatska skijašica Leona Popović (24) ostvarila je najbolji rezultat karijere osvojivši šesto mjesto na noćnom slalomu u austrijskom Schladmingu.

Prvi lauf završila je na 12. mjestu što joj je najbolji plasman ikada u prvoj vožnji, a u drugoj je srušila osobni rekord što je ujedno i najbolji rezultat hrvatskog ženskog skijanja još od Ane Jelušić koja je 2009. u Lienzu bila šesta.

"Kakva noć u Schladmingu! Veliko hvala cijelom mom timu koji uvijek naporno radi skupa sa mnom!", napisala je na društvenim mrežama Leona Popović.

Popović je prethodnih godina imala velikih problema s ozljedama zbog čega je više vremena provela na operacijskom stolu nego na skijalištu.

Na Facebook profilu 'Hrvatski skijaški timovi' opisali su težak put Leone Popović koja niti u jednom trenutku nije odustajala te je ove sezone pokazala da se trud itekako isplatio.

"Bio je 15.2.2018, nakon što je izvorno planiran za dan ranije, a kao i mnogo drugih utrka u PyeongChangu, odgođen zbog vjetra, ženski veleslalom bio je u punom tijeku. U Hrvatskoj je bilo skoro 3 sata ujutro, Leona Popović skijala je prvu vožnju. Nekoliko tjedana ranije, osvojila je prve bodove u veleslalomu FIS Svjetskom kupu i jedan duži period je skijala dobro veleslalom. Taj dan nije je išlo, ali što je tu je, bila bi to jedna lošija utrka i krenulo bi se dalje. Nažalost, kada je već vidjela cilj, Leona je pala, dogodila se rotacija koljena i došlo je do puknuća prednjeg križnog ligamenta."

"Operacija, rehabilitacija, kondicija, skije, kondicija, skije i tako naizmjence, sljedećih nekoliko mjeseci. Leona se vratila, ali u 12. mjesecu 2018., postalo je jasno da koljeno nije dobro i da će trebati još jednu operaciju te da je još jedna sezona završena. Leona je imala 21 godinu, završila je s juniorskim skijanjem, a iza sebe je imala dvije teške ozljede i tri teške operacije. Mnogi bi odustali, ne i Leona. Krenula je ispočetka, rehabilitacija, kondicija, snijeg itd."

Četiri godine nakon Koreje i tri od početka druge rehabilitacije koju je odradila, Popović je ostvarila rezultat karijere te će prvi puta, u Olimpijskoj utrci, startati među 15 najboljih slalomašica svijeta.

"Teško je opisati sve što se dogodilo Leoni u ovom olimpijskom ciklusu. Na prošle ZOI otišla je jaka u veleslalomu, vrlo dobra u superveleslalomu i kombinaciji. Slalom joj u tom periodu nije najbolje išao Danas kuca na vrata najboljih deset u slalomu, veleslalom dobro ide na treningu, ali ga ne stigne toliko trenirati i voziti utrke, dok su brze discipline iz razumljivih razloga po strani. Njena tadašnja trening partnerica i prijateljica Ida, više se ne bavi natjecateljskim skijanjem."

"Ali, osoba koja je uvijek bila uz nju je i dalje tu, njen trener Goran Rački. S Leonom je prošao kroz sve te lijepe i ružne trenutke. Sve je to i za njega bio životni i profesionalni izazov, nikada prije Leone nije bio glavni trener u Svjetskom kupu, ali i on je sve to izdržao. Uz njih je od ove sezone i Vjeko Ružić, kao serviser. I on je dosta toga prošao u svojoj dosadašnjoj karijeri."